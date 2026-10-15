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Опубликовано 15 октября, 07:44

Белоусов почтил память советских воинов, возложив цветы к мемориалу в Киргизии

Обложка © МАКС / Минобороны России

Обложка © МАКС / Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов и руководители военных делегаций стран СНГ почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла у памятника в Центральном парке культуры и отдыха города Чолпон-Ата в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов почтил память советских воинов, возложив цветы к мемориалу в Киргизии. Видео © МАКС / Минобороны России

Участники мероприятия возложили цветы к монументу в память о погибших военнослужащих. Затем представители оборонных ведомств почтили их минутой молчания.

«Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула», — сообщили в российском военном ведомстве.

После возложения цветов военнослужащие роты Почётного караула прошли перед участниками церемонии торжественным маршем. Кроме того, министры обороны государств Содружества совместно посадили деревья.

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Ранее Life.ru сообщал, что Андрей Белоусов прибыл в Киргизию с рабочим визитом для участия в заседании Совета министров обороны стран СНГ. Встречу организовали в городе Чолпон-Ата для обсуждения дальнейшего взаимодействия государств в военной сфере. Участникам предстоит согласовать совместные мероприятия вооружённых сил стран Содружества на 2027 год. В заседании запланировали участие делегаций Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представителей секретариата Совета. Программа поездки российского министра предусматривает двусторонние переговоры с иностранными коллегами. Кроме того, Белоусов намерен посетить российские военные объекты на территории Киргизии.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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