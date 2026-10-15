Министр обороны России Андрей Белоусов и руководители военных делегаций стран СНГ почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла у памятника в Центральном парке культуры и отдыха города Чолпон-Ата в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов почтил память советских воинов, возложив цветы к мемориалу в Киргизии. Видео © МАКС / Минобороны России

Участники мероприятия возложили цветы к монументу в память о погибших военнослужащих. Затем представители оборонных ведомств почтили их минутой молчания.

«Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула», — сообщили в российском военном ведомстве.

После возложения цветов военнослужащие роты Почётного караула прошли перед участниками церемонии торжественным маршем. Кроме того, министры обороны государств Содружества совместно посадили деревья.

Ранее Life.ru сообщал, что Андрей Белоусов прибыл в Киргизию с рабочим визитом для участия в заседании Совета министров обороны стран СНГ. Встречу организовали в городе Чолпон-Ата для обсуждения дальнейшего взаимодействия государств в военной сфере. Участникам предстоит согласовать совместные мероприятия вооружённых сил стран Содружества на 2027 год. В заседании запланировали участие делегаций Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представителей секретариата Совета. Программа поездки российского министра предусматривает двусторонние переговоры с иностранными коллегами. Кроме того, Белоусов намерен посетить российские военные объекты на территории Киргизии.