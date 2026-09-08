Белоусов посетил приём в честь 35-летия независимости Таджикистана

В рамках официального приёма, посвящённого 35-летию государственной независимости Таджикистана, министр обороны России Андрей Белоусов обозначил ключевые направления взаимодействия двух стран в сфере безопасности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поздравляя Таджикистан с юбилейной датой, глава российского военного ведомства отметил сохраняющееся стратегическое значение двусторонних отношений. По его словам, Душанбе остаётся одним из ключевых партнёров Москвы.

Отдельно Белоусов остановился на региональной безопасности. Россия, отметил министр, уделяет особое внимание укреплению таджикско-афганской границы. Москва также развивает механизмы коллективной безопасности в рамках ОДКБ, ШОС и СНГ. Белоусов подчеркнул, что сотрудничество с Душанбе по линии безопасности продолжается сразу по нескольким направлениям, включая защиту южных рубежей Таджикистана.

Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном заявил, что Москва и Душанбе поддерживают плотные контакты в сфере безопасности, в том числе с учётом ситуации в Афганистане. Российский лидер дал понять, что стороны обсуждают не только афганскую тематику, но и другие темы, касающиеся общей безопасности.