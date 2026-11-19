Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября. В приказе он поблагодарил солдат и офицеров за выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции, а также отметил вклад артиллеристов и ракетчиков в военную историю страны.

По словам главы Минобороны, сейчас эти подразделения наносят огневые удары по противнику, уничтожая его технику и живую силу. Белоусов также обратился к ветеранам, военным учёным и специалистам оборонной промышленности. Министр пожелал военнослужащим крепкого здоровья, счастья и новых достижений.

Ранее Life.ru писал, что подразделения с беспилотными системами появились во всех общевойсковых соединениях, воинских частях ВДВ, а также в других видах и родах войск России. Эта работа входит в число задач, которые министр обороны Андрей Белоусов поставил на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2025 года.