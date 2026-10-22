Белоусов поздравил военных финансистов с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил сотрудников финансово-экономической службы Вооружённых сил РФ с профессиональным праздником, который отмечают 22 октября. Глава ведомства подчеркнул их вклад в обеспечение армии и поддержку военнослужащих. Об этом говорится в поздравительном приказе министра.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за добросовестное отношение к порученному делу. Желаю крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя Отечества!» — говорится в документе.

Белоусов отметил, что финансово-экономические подразделения обеспечивают повседневную деятельность войск и помогают поддерживать их боевую готовность. От работы специалистов зависит своевременное финансирование различных потребностей Вооружённых сил.

Особое внимание министр уделил социальной поддержке военнослужащих и их близких. По его словам, сотрудники службы обеспечивают выполнение обязательств перед участниками специальной военной операции, ветеранами, военными пенсионерами, членами их семей и гражданским персоналом.

Глава Минобороны также выделил работу специалистов по финансированию закупок современного вооружения, военной и специальной техники. Он подчеркнул, что профессионализм, ответственность и соблюдение законодательства позволяют сотрудникам службы эффективно выполнять поставленные задачи.

Белоусов выразил уверенность, что дальнейшее совершенствование методов работы и внедрение цифровых технологий помогут повысить качество финансового обеспечения армии. По его оценке, развитие этих направлений позволит специалистам и впредь выполнять свои обязанности и участвовать в укреплении Вооружённых сил России.

Ранее Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 328-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением Юльевки в Запорожской области. Министр назвал действия подразделения продолжением боевых традиций российских Воздушно-десантных войск. По его словам, десантники выполняли задачи на Ореховском тактическом направлении в условиях упорных боёв с противником. Глава военного ведомства высоко оценил мужество и стойкость личного состава. Белоусов поблагодарил командование и военнослужащих полка за выполнение поставленных задач и верность воинскому долгу. Он также выразил уверенность, что подразделение продолжит выполнять боевые задачи по обеспечению безопасности России.