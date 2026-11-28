Министр обороны России Андрей Белоусов вручил орден Суворова 45-й гвардейской отдельной бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск. Торжественная церемония состоялась во время рабочей поездки главы военного ведомства в войска Московского военного округа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов подчеркнул, что государственная награда стала признанием заслуг соединения, мужества его военнослужащих и высокого уровня их профессиональной подготовки. Министр также отметил вклад бригады в обеспечение безопасности и национальных интересов России.

Особое внимание глава Минобороны уделил участию десантников в специальной военной операции. По его словам, личный состав продолжает выполнять поставленные задачи, демонстрируя боевую выучку и стойкость.

«Сегодня военнослужащие бригады успешно решают важные задачи в ходе специальной военной операции. Неизменно демонстрируют отличную выучку и силу духа. Уверенно следуют девизу «Побеждает сильнейший!», — заявил Белоусов.

Министр выразил уверенность, что военнослужащие соединения и впредь будут служить примером самоотверженности и воинской доблести.

45-я бригада спецназа ВДВ ранее уже отмечалась государственными наградами. В июле 2024 года Белоусов посещал соединение по случаю его 30-летия и лично награждал отличившихся военнослужащих. Тогда десантникам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», Суворова и «За храбрость».

Ранее Life.ru писал, что министр обороны России Андрей Белоусов проверил работу Военно-социального центра, где искусственный интеллект помогает обрабатывать обращения военнослужащих и их родственников. Благодаря внедрению новых технологий время ожидания ответа на горячей линии удалось сократить до пяти минут.