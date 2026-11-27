Министр обороны России Андрей Белоусов проверил работу Военно-социального центра, где искусственный интеллект помогает обрабатывать обращения военнослужащих и их родственников. Благодаря внедрению новых технологий время ожидания ответа на горячей линии удалось сократить до пяти минут. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны Андрей Белоусов проверил работу горячей линии МО. Видео © Минобороны России

Глава военного ведомства ознакомился с работой обновлённой системы, в которой первичную консультацию проводит голосовой помощник. После этого оператор сверяет сведения с единой базой данных Минобороны и связывается с заявителем, чтобы предоставить готовое решение по его вопросу.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилёва рассказала, что горячая линия полностью укомплектована операторами, в том числе в новосибирском филиале центра. Сотрудники прошли необходимое обучение и используют искусственный интеллект для подготовки ответов на обращения граждан. С начала 2026 года контакт-центр принял более 1,3 миллиона звонков. Ежедневно на горячую линию поступает от двух до восьми тысяч обращений, причём примерно треть из них уже обрабатывает робот.

Во время посещения центра Белоусов также пообщался со специалистами, занимающимися разработкой цифровых решений. За один месяц они создали более 50 ИИ-агентов, предназначенных для автоматизации различных процессов Военно-социального центра. Часть разработок уже применяется в повседневной работе. В частности, искусственный интеллект помогает сопоставлять сведения из единой информационной базы Минобороны со справками о ранениях, необходимыми для правильного расчёта выплат военнослужащим.

Кроме того, ИИ-агенты используются для распределения поступающих обращений между специалистами. Они также помогают разбирать ситуации, когда сведения о военнослужащем отсутствуют в сервисе «Витрина данных».