Казахстан помогает России обеспечивать работу военных испытательных полигонов, что позволяет создавать вооружение для безопасности обеих стран. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на переговорах с казахстанским коллегой Айдосом Мырзахметовым в Астане.

«Хотел бы высказать признательность за содействие в решении вопросов, связанных с функционированием российских испытательных полигонов. Это позволяет создавать вооружение в целях обеспечения безопасности наших стран», — сказал глава российского военного ведомства.

Андрей Белоусов. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Белоусов назвал Казахстан проверенным временем другом, добрым соседом и союзником по ОДКБ. По его словам, военное сотрудничество двух государств активно развивается, что подтверждается увеличением числа совместных мероприятий и появлением новых направлений взаимодействия.

Особое внимание Москва и Астана уделяют оперативной и боевой подготовке войск. Военные двух стран проходят обучение, участвуют в совместных консультациях и координируют оборонную политику. Ещё одним приоритетом остаётся военно-техническое сотрудничество.

Военные делегации России и Казахстана на переговорах в Астане. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Мырзахметов, в свою очередь, подчеркнул важность отношений с российским оборонным ведомством. По итогам переговоров министры утвердили план двустороннего сотрудничества на 2027 год.

Визит Белоусова начался с официальной церемонии встречи российской делегации в Минобороны Казахстана. Глава российского ведомства также возложил венки к Монументу Защитников Отечества в Астане и почтил память погибших минутой молчания.

Ранее Life.ru сообщал, что Белоусов обсудил военное сотрудничество с министрами обороны Казахстана и Узбекистана. На встрече с Мырзахметовым стороны рассмотрели состояние двусторонних отношений и перспективы их укрепления. Российский министр также поздравил казахстанского коллегу с назначением на должность и выразил надежду на продолжение совместной работы.