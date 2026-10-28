Белявский раскритиковал Нидерланды из-за виз для российских гимнасток

Олимпийский чемпион Токио-2020 Давид Белявский раскритиковал Нидерланды за отказ выдать визы российским гимнасткам. Из-за этого Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогли выступить на чемпионате мира 2026 года в Роттердаме.

Белявский отметил, что Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к соревнованиям, однако вопрос об использовании национального флага оставила на усмотрение властей принимающей страны. По его словам, европейские государства пока не готовы видеть россиян даже на обычных турнирах, не говоря уже о выступлениях под национальным флагом и гимном.

«Им без разницы. Они просто визы нашим ребятам не дают и всё», — цитирует Белявского «Чемпионат».

Чемпионат мира проходил в Роттердаме с 17 по 25 октября. По итогам турнира российская команда заняла восьмое место в медальном зачёте.

За несколько дней до старта первенства стало известно, что Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не выступят на соревнованиях из-за отказа в выдаче виз.

Ранее олимпийский чемпион и вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный рассказал, что к решению визового вопроса подключились руководители российской и международной федераций. Однако добиться допуска спортсменок в Нидерланды не удалось. По словам Нагорного, отказ объяснили соображениями безопасности. Он назвал такую аргументацию абсурдной.