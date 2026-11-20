Участник популярной южнокорейской K-pop-группы Stray Kids Хван Хёнджин оказался в центре споров в соцсетях после рассказа о повести Фёдора Достоевского «Белые ночи». Некоторые украинские поклонники раскритиковали музыканта за интерес к русскому писателю, назвав классика сторонником империализма. Однако другие фанаты вступились за артиста и напомнили, что чтение литературы не означает поддержку политических взглядов её автора.

Поводом стал новый выпуск видеоблога SKZ-TALKER GO!, опубликованный 18 ноября. В нём Хёнджин рассказал, что решил познакомиться с творчеством Достоевского и начал с «Белых ночей». По словам певца, повесть оказалась лёгкой для чтения, и он закончил её всего за несколько часов. Артист также пересказал сюжет произведения и прочитал небольшой отрывок.

Однако литературные предпочтения музыканта понравились не всем. Часть украинских пользователей обвинила Достоевского в распространении имперских идей и заявила, что упоминание русского классика во время конфликта на Украине неуместно. Некоторые критики высказали претензии и к самой повести, усмотрев в ней романтизацию навязчивого поведения.

В ответ поклонники Stray Kids выступили в защиту Хёнджина. Они подчеркнули, что Достоевский давно признан одним из крупнейших представителей мировой литературы, а интерес к его произведениям не следует приравнивать к политическому заявлению. Другие пользователи признались, что после рассказа певца сами захотели прочитать «Белые ночи».

Ранее Life.ru сообщал, что южнокорейскую переводчицу произведений Достоевского Ким Чжон А внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Авторы ресурса обвинили её в распространении российской пропаганды. Переводчица посвятила около десяти лет работе над четырьмя великими романами писателя, а в августе 2026 года получила медаль Пушкина за вклад в популяризацию русской культуры.