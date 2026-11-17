Что могло поссорить писателей, которые годами гостили друг у друга, читали рукописи друзей и помогали им печататься? Одни расходились из-за статьи в журнале, другие переставали видеться после споров о будущем страны, а иногда хватало одного замечания за завтраком. Life.ru рассказывает, как классики сводили счёты на страницах книг и кому из них понадобились годы, чтобы снова заговорить друг с другом.

Почему Толстой и Тургенев поссорились за завтраком?

Дуэль Толстого и Тургенева: как разговор о воспитании Полины привёл к вызову и когда писатели помирились? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В мае 1861 года Лев Толстой и Иван Тургенев гостили у Афанасия Фета в Степановке. За завтраком жена хозяина поинтересовалась, доволен ли Иван английской гувернанткой своей дочери Полины. Тургенев с удовольствием рассказал, как гувернантка учит его дочь Полину благотворительности. Девушка берёт у бедняков поношенную одежду, сама её чинит, а потом возвращает. Писателю нравилось, что дочь своими глазами видит, как живут люди, которым она помогает. Лев Николаевич увидел в этом показную благотворительность и сказал, что девушка играет «неискреннюю, театральную сцену». Кстати, о нелёгкой судьбе единственного ребёнка писателя Life.ru уже рассказал в отдельном материале.

По воспоминаниям Фета, писатель попросил Толстого так не говорить, но тот ответил, что имеет право высказывать свои убеждения. Тогда Тургенев пригрозил заставить его замолчать оскорблением и вскочил из-за стола. Уже после отъезда он отправил письменные извинения, однако его слуга по ошибке повёз письмо в Новосёлки, хотя Толстой ждал его в Богослове. Не получив ответа, Лев Николаевич послал вызов. По записям Софьи Толстой, в утраченном письме её муж предложил Тургеневу встретиться у лесной опушки с ружьями.

Поединок так и не состоялся, а к дружескому общению писатели вернулись только через 17 лет. В апреле 1878 года Толстой сам написал Тургеневу, попросил прощения и признал, что во многом обязан ему своей литературной известностью. К тому времени автор «Войны и мира» вполне мог обойтись без чужого покровительства, но ему всё ещё было важно сказать старому другу, что он помнит, как тот поддерживал его в начале пути.

Почему Тургенев ушёл из «Современника» и разошёлся с Некрасовым?

Разрыв Тургенева с Некрасовым: как статья Добролюбова о романе «Накануне» положила конец их сотрудничеству? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За год до ссоры с Толстым одна журнальная статья стала последней каплей в отношениях Тургенева с Некрасовым. Критик Николай Добролюбов написал для «Современника» статью о романе «Накануне». Один из главных героев, болгарин Инсаров, боролся за освобождение своей страны, и Добролюбов поставил вопрос, когда в России появятся люди, готовые так же решительно действовать. Тургенев счёл статью резкой и несправедливой и попросил Николая Некрасова, редактора журнала, её не печатать. Некрасов всё же выпустил материал, и в 1860 году Тургенев прекратил сотрудничество с изданием, где когда-то появились первые рассказы из его «Записок охотника».

В 1877 году Тургенев навестил тяжело больного Некрасова. В стихотворении в прозе «Последнее свидание» Тургенев вспоминает, как бывший друг протянул ему руку и прошептал несколько слов, которых он так и не разобрал. Писателю почудилось, будто их руки соединила женщина в белом, и только в последней строке он объяснил, что их примирила смерть.

Зачем Достоевский предложил Тургеневу выписать телескоп?

Достоевский и Тургенев: о чём писатели спорили в Баден-Бадене и как этот конфликт отозвался в романе «Бесы»? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К моменту встречи с Достоевским Иваном Сергеевичем уже несколько лет жил между Россией и Европой. В 1863 году он перебрался из Парижа в Баден-Баден вслед за Полиной Виардо, с которой познакомился ещё в Петербурге. Певица ушла с оперной сцены, и они с мужем Луи решили поселиться на немецком курорте. Тургенев снял дом по соседству, начал строить собственный и продолжал ездить в Россию. Весной 1867 года он как раз вернулся в Баден-Баден из Петербурга.

Тем временем в России спорили о его новом романе «Дым», где Иван Сергеевич высмеял русское общество, собиравшееся на немецких водах, а одному из героев, Потугину, дал высказаться в пользу европейской цивилизации. Роман ругали в печати и в письмах, а Фёдор Тютчев даже откликнулся на него негодующими стихами. В письме к литературному критику Павлу Анненкову Тургенев жаловался, что «камни летят со всех сторон». В том же письме он уверял, что нападки с него «словно с гуся вода», и говорил, что рад появлению такого героя.

В июне к Тургеневу заглянул Достоевский, которого «Дым» тоже задел. Позже в письме поэту Аполлону Майкову он вспоминал, как посоветовал хозяину выписать из Парижа телескоп, чтобы лучше разглядывать Россию из-за границы. По словам Достоевского, писатель рассердился, а когда гость принялся ругать немцев, побледнел и заявил, что сам считает себя немцем. Достоевский объяснял эту резкость тем, что Тургенева задели отзывы о романе.

Когда пересказ разговора попал в Чертковскую библиотеку, Тургенев написал её заведующему Петру Бартеневу. По версии Ивана Сергеевича, Достоевский бранил немцев, хозяина и его книгу. Сам он, по его словам, почти не вступал в спор и обращался с гостем «как с больным». Он счёл письмо Достоевского искажением своих взглядов и предложил Анненкову сделать копию ответа и показывать её кому угодно.

Несколько лет спустя, когда вышли «Бесы», у читателей появилась возможность увидеть, как Достоевский умеет спорить с коллегой на страницах романа. Тургенев стал прототипом Кармазинова, знаменитого писателя, который живёт в Германии и читает публике своё прощальное сочинение. В этой сцене литературоведы находят пародию на тургеневскую повесть «Призраки»: вплоть до лаврового венка, который появляется в обоих текстах.

За что Достоевского ругали Горький, Бунин и Набоков?

Критика Достоевского: за что Горький, Бунин и Набоков ругали его прозу и какую повесть Набоков считал шедевром? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Спустя десятилетия с автором «Бесов» спорили уже заочно, причём Максима Горького волновало, стоит ли вообще переносить этот роман на сцену. В 1913 году, когда Московский Художественный театр готовил постановку по «Бесам», Горький выступил против неё в печати. Ему казалось, что Достоевский изображает человека беспомощным перед жестокостью и унижением, а спектакль только усилит это впечатление. Ещё за два года до полемики Горький писал философу Василию Розанову, что не любит Достоевского, которого называл «великим инквизитором

Иван Бунин перечитывал Достоевского всю жизнь, хотя в записях мог назвать его прозу страшно скучной и противной. Он выписывал чужие резкие суждения о писателе и добавлял к ним свои, а порой спорил с Достоевским уже в собственной прозе. Так, в «Петлистых ушах» полемика с «Преступлением и наказанием» начинается с самого вопроса о том, что чувствует человек после убийства.

Владимир Набоков вынес спор в университетскую аудиторию. В лекции о Достоевском он упрекал писателя в тяге к мелодраме и считал сцену, где Соня читает Раскольникову Евангелие, безвкусной. Зато раннего «Двойника», в котором ему слышался Гоголь, писатель называл «совершенным шедевром». А вот самому Набокову однажды досталось от человека, с которым он поначалу общался почти как ученик с учителем.

Почему Бунин назвал Набокова «мошенником и словоблудом»?

Бунин и Набоков: как знакомство началось с восхищения и почему Бунин резко отозвался о «Весне в Фиальте»? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда молодой Владимир Набоков печатался в эмиграции под псевдонимом Сирин, он писал признанному мэтру Бунину с почтением, а их знакомство несколько лет существовало только на бумаге. В конце 1933 года они встретились в Берлине, а в январе 1936-го пообедали в парижском ресторане. Позднее Набоков описал эту встречу в «Других берегах»: по его версии, Бунин хотел душевного разговора, а ему самому было мучительно от ресторанной обстановки и необходимости откровенничать.

С годами Бунин всё резче отзывался о прозе бывшего «ученика». В письме Борису Зайцеву от 10 октября 1946 года Иван Алексеевич назвал Сирина «мошенником и словоблудом», а Фиальту упомянул как «Фиалу». Был ли это намеренный выпад или ошибка, неизвестно. С Набоковым Бунин разошёлся во вкусах, а его многолетнюю дружбу с другим писателем, Максимом Горьким, разрушила революция.

Что разделило Бунина и Горького после революции?

Бунин и Горький: как писатели сблизились на Капри и почему перестали общаться после революции 1917 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бунина и Горького познакомил Чехов в Ялте в 1899 году. Горький хвалил стихи Бунина и печатал его в сборниках «Знания», а Иван Алексеевич с женой Верой Муромцевой гостил у него на Капри. Вечерами писатели обсуждали русскую литературу, и Бунин позднее вспоминал, что именно в Италии они особенно сблизились.

Последний раз они виделись в Петрограде весной 1917 года. При встрече всё ещё обошлось без ссоры, но Горький и Бунин всё сильнее расходились в оценке происходившего в стране. Когда Горький позднее попытался через Екатерину Пешкову договориться о встрече, Иван Алексеевич ответил, что считает их отношения «навсегда конченными». В воспоминаниях он датировал конец дружбы именно 1917 годом, хотя они знали друг друга почти два десятилетия.

В чём Маяковский упрекал Горького и почему Бунин нападал на футуристов?

Маяковский и Горький: за что поэт упрекал писателя, жившего в Италии, и почему Бунин ругал футуристов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С Владимиром Маяковским Горький тоже успел поссориться. По версии биографа Бенгта Янгфельдта, дело было в ложном слухе о болезни Маяковского, который Горький принял за правду. В 1926 году поэт припомнил эту размолвку в открытом письме в стихах, которое в январе 1927-го напечатал первый номер «Нового ЛЕФа». Там же Маяковский посетовал, что Горький живёт в Италии и его не видно «на стройке наших дней». В марте 1927 года на публичном диспуте он пояснил, зачем вообще обращался к Горькому: в советской литературе, по его мнению, было мало сильных прозаиков, и он хотел видеть Горького среди них.

Пока Маяковский звал Горького вернуться, Бунин видел в самом Маяковском воплощение всего, что его раздражало в новой литературе. Ещё в 1914 году в интервью «Одесским новостям» он назвал Маяковского и других кубофутуристов «безобразниками» и удивлялся, что критики обсуждают их всерьёз. После революции к спору о стихах прибавилась политика: в «Окаянных днях» Бунин писал о Маяковском с неприязнью, а позднее обвинял его в том, что тот поставил свой талант на службу советской власти.