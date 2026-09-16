Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли в базу «Миротворца»*

Южнокорейскую переводчицу произведений Фёдора Достоевского Ким Чжон А внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Авторы ресурса обвинили её в «распространении российской пропаганды» и публичной поддержке специальной военной операции.

Ким Чжон А известна многолетней работой над переводами русской классики на корейский язык. Она перевела с русского четыре главных романа Достоевского — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Работа над проектом заняла около десяти лет.

В августе 2026 года президент России Владимир Путин наградил переводчицу медалью Пушкина за вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Сама Ким Чжон А называла себя «проповедницей Достоевского», а писателя — своим духовным наставником.

Интерес к Достоевскому у неё появился ещё в школе после знакомства с романом «Преступление и наказание». Позднее Ким Чжон А посвятила творчеству русского классика магистерскую и докторскую работы и занялась его переводами непосредственно с русского языка.

«Миротворец» работает с 2014 года и публикует персональные данные людей, которых его создатели считают причастными к действиям против национальной безопасности Украины. В России доступ к нему заблокирован.

Ранее Life.ru рассказывал, что в базу «Миротворца»* внесли российского актёра Максима Радугина. Поводом авторы ресурса назвали его участие в спектакле в Макеевке.

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