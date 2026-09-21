Белые зайцы, дождь с утра и ссоры: Маг рассказал о приметах на Рождество Богородицы 

21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Маг Григорий Васильев рассказал Life.ru, какие народные приметы связывают с этим днём, как по ним предугадывают погоду, урожай и события в личной жизни.

«Рождество Пресвятой Богородицы — это не просто церковный праздник, а день, когда сама природа даёт подсказки. В этот день, который в народе называют Осенины или Вторая Пречистая, осень окончательно вступает в свои права, и по погоде можно предсказать, какой будет вся осень и зима», — отмечает эксперт.

Приметы на погоду и будущий урожай

Каков день, такова и осень: Если 21 сентября ясно и тепло — осень будет сухой и приветливой. Если пасмурно и дождливо — готовься к ненастью, сырости и ранним заморозкам .

Если с самого утра зарядит дождь, он может затянуться на 40 дней, а зима придёт ранняя и морозная. Алый рассвет или закат в этот день предвещает ветреную и дождливую погоду. Обилие паутины на растениях — к теплу и долгой сухой осени.

Утренний морозный иней — к скорому ненастью и дождю. Если зайцы уже побелели или птицы дружно улетают на юг, зима будет ранней и суровой. Обилие еловых шишек сулит хороший урожай огурцов и гороха в следующем году.

Приметы на удачу и личное счастье

Чтобы поскорее выйти замуж, девушке нужно было съесть освящённый хлеб, а крошки отдать птицам. Если женщина споткнулась в этот день, это сулило скорое прибавление в семействе.

«В этот день не стоит заниматься тяжёлой уборкой, выносить мусор (чтобы не вынести счастье из дома) и шить. А вот ссориться не страшно — считается, что помиритесь быстро», — заключил маг.

А 22 сентября наступит осеннее равноденствие, с которым также связывают различные поверья. Накануне советуют обратить внимание на старые и ненужные вещи. Треснувшая чашка, засохший фикус или свитер с биркой — всё это, согласно приметам, не стоит переносить в новый астрологический год. Life.ru собрал семь категорий вещей, от которых рекомендуют избавиться до равноденствия 22 сентября 2026 года.