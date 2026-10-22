Белый дом исключил журналиста Politico из пула и выставил 48-часовой ультиматум

Белый дом потребовал от Politico исправить или отозвать статьи о главе президентского аппарата Сьюзи Уайлс. Одновременно корреспонденту The Independent отказали в работе в пресс-пуле во время поездки Дональда Трампа в Айову. Об этих решениях сообщила The Washington Post.

По данным издания, журналист Эндрю Файнберг получил уведомление 21 октября — накануне визита президента в штат. Он должен был освещать поездку как представитель печатных СМИ в выездном пуле. The Independent также сообщила об отстранении своего корреспондента.

Претензии к Politico администрация изложила в письме главному редактору Джонатану Гринбергеру. Белый дом назвал публикации об Уайлс клеветническими и потребовал исправлений в течение 48 часов, пригрозив последствиями.

В отдельном заявлении представитель администрации допустил ограничение доступа журналистов к Овальному кабинету, президентскому самолёту и другим охраняемым объектам. Politico отвергло часть претензий, но признало ошибку в одной из статей и внесло исправление.

Ранее Life.ru рассказывал, что федеральный суд временно восстановил доступ в Белый дом журналистам CNN, MS NOW и Politico. Редакции обратились в суд после введённых Трампом ограничений. Судья предварительно счёл, что постоянные пропуска отозвали без достаточной правовой процедуры.