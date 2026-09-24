Суд приостановил запрет Трампа для CNN, MS NOW и Politico в Белом доме

Федеральный суд в Вашингтоне обязал администрацию президента США Дональда Трампа немедленно восстановить доступ в Белый дом журналистам CNN, MS NOW и Politico. Решение носит временный характер и будет действовать 14 дней, если суд не распорядится иначе.

Окружной судья Тимоти Келли удовлетворил ходатайство СМИ о временном запретительном приказе. Он постановил вернуть сотрудникам трёх редакций постоянные пропуска в Белый дом и на две недели запретил властям применять введённые ограничения.

Келли пришёл к предварительному выводу, что аккредитации журналистов были отозваны без достаточной правовой процедуры. По его словам, сложившаяся судебная практика предусматривает, что перед приостановкой или аннулированием постоянного пропуска журналист должен получить уведомление и возможность оспорить решение. Судья также счёл недостаточно подкреплёнными доводы властей о том, что ограничения были связаны с интересами национальной безопасности.

CNN, MS NOW и Politico обратились в суд после того, как 18 сентября Трамп объявил, что закрывает их журналистам доступ в Белый дом. Американский лидер обвинил редакции в распространении «фейковых новостей». На следующий день корреспондентов трёх СМИ перестали пропускать на территорию президентского комплекса, а их постоянные пропуска были отключены или изъяты.

В иске редакции заявили о нарушении гарантий Первой поправки к Конституции США, защищающей свободу слова и прессы, а также права на надлежащую правовую процедуру, закреплённого Пятой поправкой. Нынешнее решение является промежуточным: разбирательство по существу требований СМИ продолжается.

Решение Трампа ранее вызвало протест других крупнейших американских телекомпаний. ABC News, CBS News, CNN, NBC News и Fox News Media договорились приостановить совместное телевизионное пуловое освещение мероприятий президента после исключения CNN из ротации. Речь шла именно о работе телевизионного пула, а не о полном бойкоте освещения деятельности Белого дома.

Телевизионный пул позволяет крупнейшим каналам по очереди предоставлять камеру и съёмочную группу для мероприятий президента, а затем делиться полученными материалами с остальными редакциями. Представители пяти телесетей заявили, что общественность заинтересована в получении независимой информации о работе властей и что администрация не должна ограничивать СМИ из-за несогласия с характером их публикаций.