Google отказался переименовать Атлантический океан в честь Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что генеральный директор Google Сундар Пичаи отказался переименовывать Атлантический океан в его честь. По словам американского лидера, он лично обратился к руководителю компании с такой просьбой, но получил отрицательный ответ. Об этом республиканец рассказал во время выступления перед сторонниками в Южной Каролине.

Глава Белого дома напомнил, что Google Maps уже изменил названия Мексиканского залива и озера Онтарио для американских пользователей. После этого президент задумался о новом географическом объекте, который мог бы получить его имя. Выбор пал на Атлантический океан.

По словам Трампа, он связался с Пичаи и поинтересовался, сможет ли компания реализовать такую идею. Однако руководитель Google объяснил, что океаны затрагивают интересы слишком большого количества государств, поэтому выполнить просьбу невозможно.

«Нет, нет, нет. На этот раз я этого не сделаю», — так американский лидер передал ответ Пичаи. После отказа он допустил, что от идеи придётся отказаться.

Президент США также поинтересовался у сторонников, стоит ли переименовать Тихий океан в Американский. Он пошутил, что европейские политики наверняка были бы в восторге от такого решения, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично позвонила бы ему с благодарностью.

Также недавно Дональд Трамп предложил сменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америку. По его мнению, такое решение повысит престиж региона и благосостояние его жителей. Американский лидер считает, что новое название сделает штат более привлекательным и престижным. Он также предположил, что переименование поможет повысить стоимость местных активов и доходы населения.