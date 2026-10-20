Трамп призвал переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америку

Президент США Дональд Трамп предложил сменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америку. По его мнению, такое решение повысит престиж региона и благосостояние его жителей. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в соцсети Truth Social.

«Нью-Мексико следует немедленно сменить название на Нью-Америку. Мы — не Мексика, мы — Соединённые Штаты Америки!» — написал глава Белого дома.

Трамп считает, что новое название сделает штат более привлекательным и престижным. Он также предположил, что переименование поможет повысить стоимость местных активов и доходы населения.

Американский президент уже выступал с аналогичной инициативой в сентябре. Тогда он опубликовал изображения карты США, на которых вместо Нью-Мексико значилось название Нью-Америка. Предложение вызвало возражения со стороны местных властей.

При этом самостоятельно переименовать штат Трамп не может. Для такого решения потребуется участие властей Нью-Мексико и Конгресса США. Пока президент ограничился публичным предложением.

Ранее Трамп лично попросил компанию Apple переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка» в её картографическом сервисе. Глава Белого дома напрямую связался с представителями корпорации и рассчитывал на изменение названия в приложении. Соответствующий указ Трамп подписал 27 августа на фоне торговых разногласий с Канадой. Однако канадский премьер-министр Марк Карни отверг инициативу и заявил, что его страна продолжит использовать прежнее название озера. При этом Google Maps уже начал отображать американский вариант для пользователей из США, сохранив историческое наименование для жителей Канады. Позднее аналогичные изменения внесла и Apple.