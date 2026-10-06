Белый дом объяснил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего

Президент США Дональд Трамп не призывал Иран атаковать Лос-Анджелес и Сан-Диего, а говорил о гипотетической угрозе этим городам со стороны Тегерана. Так смысл его резонансного заявления объяснил директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг.

«Паника СМИ по поводу комментариев президента Трампа не имеет оснований. Он ясно заявил, что города США оказались бы под угрозой, если бы ядерный Иран не был остановлен», — заявил Чунг.

По его словам, действия администрации Трампа сделали американцев безопаснее. Белый дом настаивает, что президент говорил о возможных последствиях появления у Ирана ядерного оружия, а не предлагал допустить удары по американским городам.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал возможное уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего «небольшой ценой» войны с Ираном. Эти слова прозвучали на митинге в Небраске и сразу вызвали споры о том, что именно имел в виду американский президент.