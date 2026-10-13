Белый дом сообщил о раскрытии мошеннических схем на $260 млрд в США

Власти США обнаружили мошеннические схемы на сумму более 260 миллиардов долларов с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария на брифинге в Вашингтоне.

«С момента вступления в должность (Дональда Трампа. — Прим. Life.ru) администрация обнаружила (схемы. — Прим. Life.ru) мошенничества более чем на 260 миллиардов долларов», — сказала Закария.

Представитель Белого дома не уточнила, какая часть выявленных нарушений связана с федеральным бюджетом. По её словам, административные меры позволили пресечь мошеннические операции на 72 миллиарда долларов в год. Ещё 58,9 миллиарда долларов власти включили в категорию средств, взысканных в рамках уголовных дел, досудебных соглашений и штрафов.

Согласно данным Белого дома, наибольший объём предполагаемых нарушений выявили в программах поддержки малого бизнеса и здравоохранения. Общая сумма обнаруженных махинаций достигла 260,7 миллиарда долларов. При этом администрация относит к этой категории оценочные суммы, полученные в результате анализа данных, а не только доказанные в суде хищения.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил йеменских хуситов в попытке спровоцировать рост мировых цен на нефть перед промежуточными выборами в Конгресс. По мнению американского лидера, движение «Ансар Аллах» намеренно возобновило удары по Саудовской Аравии после длительного перерыва. В начале октября хуситы объявили воздушное пространство королевства зоной военной операции и пригрозили атаками на гражданские аэропорты. В результате ударов по международному аэропорту Эр-Рияда погибли 14 человек, ещё более 300 пострадали. Трамп предупредил, что не оставит действия хуситов без внимания после выборов 3 ноября, однако конкретных ответных мер не назвал.