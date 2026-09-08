Белый дом в честь Дня труда показал мем с Рубио в стиле «Губки Боба»

Белый дом поздравил американцев с Днём труда мемом с госсекретарём Марко Рубио. Его лицо разместили на всех фотографиях с доски «Лучший служащий месяца» из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Авторы использовали сцену из ресторана «Красти Краб», где зрителям показывают стенд с портретами сотрудников. В оригинале на нём изображён Губка Боб, однако в версии администрации Дональда Трампа все фотографии занял Рубио. Мем сопроводили подписью: «За все рабочие места — госсекретарю Марко Рубио. С Днём труда!».

Шутка обыгрывает сразу несколько государственных ролей Рубио. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом он, помимо работы госсекретарём, временно возглавлял Агентство США по международному развитию и руководил Национальным архивом.

Ранее Марко Рубио получил на 55-летие необычный подарок от главы страны Дональда Трампа и сотрудников Белого дома — большую золотую рамку с 68 мемами о самом себе. В основу шуток легла ставшая вирусной фотография Рубио на диване в Овальном кабинете. Интернет-пользователи начали создавать неожиданные образы политика: от самурая и участника группы Kiss до астронавта, Папы Римского и героя «Звёздных войн». Мем получил название Rubio Realizing. В его основе лежит шутка о том, что госсекретарь неожиданно осознаёт, что получил ещё одну должность.