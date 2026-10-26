Белый камуфляж сделал его невидимым: На Алтае нашли странный след в районе пропажи спасателя

На берегу реки Аккая поисковики нашли примятый след, который мог оставить пропавший на Алтае пожарный Игорь Большаков. Однако определить его происхождение не удалось, рассказала kp.ru руководитель отряда «След-Алтай» Юлия Мальцева.

Мужчина отправился на пасеку для проведения строительных работ, однако никаких признаков его пребывания там не обнаружили. Ульи оказались нетронутыми, а поиски в соседних охотничьих избушках и на других пасеках также не дали результатов. Волонтёры допускают, что Большаков мог вообще не добраться до намеченного места.

Обнаруженный у реки след тоже пока не помог установить маршрут пропавшего. Поисковики предположили, что мужчина мог присесть на берегу, однако похожую отметину могла оставить косуля. Мальцева не исключает, что пожарному стало плохо возле воды, после чего он попытался продолжить путь. В окрестностях много ложбин, где человек мог упасть и остаться незамеченным.

Серьёзной проблемой оказался белый камуфляж, в котором Большаков отправился в горы. После неожиданного снегопада такая одежда практически сливается с местностью. Мальцева специально надела белый лыжный костюм во время поискового выезда и убедилась, что с расстояния её почти невозможно разглядеть даже в бинокль. По её оценке, обнаружить человека в подобной одежде с вертолёта или беспилотника крайне трудно.

На выходных участники операции обследовали территорию с металлоискателем, рассчитывая обнаружить ружьё пропавшего под снегом. Прибор несколько раз реагировал на металлические предметы, но сигналы исходили от рудных камней. Не получила подтверждения и версия нападения медведя, которую рассматривали в первые дни поисков. На местности нашли следы соболей, косуль и зайцев, однако никаких признаков присутствия медведя, борьбы, крови или обрывков одежды не обнаружили.

«Мы сами впервые там, где нет зацепок. Пока не нашли его тело, есть вероятность, что он жив! Пока не было сильных морозов, плюс у него есть хорошая физическая подготовка, ведь он сам спасатель. Мы надеемся, что снег ещё немного подтает, можно было бы найти следы или оставленные вещи», — ответила специалист.

Ранее Life.ru сообщал, что к поискам пропавшего на Алтае сотрудника МЧС подключили вертолёт Robinson. Игорь Большаков исчез 17 октября после поездки на пасеку в Чемальском районе. Мужчина рассчитывал вернуться домой вечером, однако перестал выходить на связь. Позднее родственники обнаружили его пустой УАЗ в труднодоступной горной местности. К 21 октября спасатели обследовали пешком 25 квадратных километров территории, а беспилотниками проверили ещё 41 квадратный километр. По факту исчезновения пожарного Следственный комитет организовал процессуальную проверку.