На Алтае третьи сутки ищут спасателя, пропавшего в районе обитания медведей

В горах Алтая бесследно пропал 39-летний спасатель в районе, где из-за участившихся выходов медведей введён режим повышенной готовности. Мужчина отправился на пасеку возле горы Аккая и уже третьи сутки не выходит на связь, сообщает SHOT.

В горах Алтая бесследно пропал 39-летний спасатель Игорь. Фото © Telegram / SHOT

Игорь уехал в труднодоступную местность, рассчитывая вернуться домой в тот же вечер. Однако в назначенное время он так и не появился, после чего родственники забили тревогу. На следующий день близкие обнаружили его УАЗ в 26 километрах от села Чемал, но самого владельца поблизости не оказалось.

К поисковой операции подключились 35 человек, включая сотрудников экстренных служб, полицейских и добровольцев. Для обследования горной территории также задействовали квадрокоптер. Работу осложняет практически полное отсутствие мобильной связи в этом районе. Местонахождение Игоря до сих пор неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении медведя на 15-летнего подростка на пасеке в Алтайском крае. Школьник попытался укрыться от хищника на дереве, однако зверь повалил его на землю и нанёс тяжёлые травмы. Юношу спасло возгорание повреждённого животным телефона, которое отпугнуло косолапого. Позднее в окрестностях происшествия охотники ликвидировали трёх медведей