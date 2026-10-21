Снег и горы мешают поискам пожарного на Алтае: к операции подключили вертолёт

К поискам пропавшего в горах Алтая сотрудника МЧС Игоря Большакова подключили вертолёт Robinson. Мужчина не выходит на связь с 17 октября, а спасатели продолжают обследовать труднодоступную местность в Чемальском районе. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Поисковые группы уже прошли пешком 25 квадратных километров территории. Ещё 41 квадратный километр удалось проверить с помощью беспилотников. Теперь к наземным работам и обследованию с дронов добавился осмотр местности с вертолёта.

Ситуацию осложняют горный рельеф и снег, глубина которого местами достигает 30 сантиметров. Всего в операции участвуют 85 человек и 23 единицы техники. Из них 39 сотрудников и 12 единиц техники предоставлены МЧС России.

39-летний Большаков уехал на пасеку на личном УАЗе 17 октября, рассчитывая вернуться домой в тот же вечер. Однако мужчина так и не появился и перестал отвечать на звонки. На следующий день родственники обнаружили его автомобиль в урочище Ак-Кая, но самого пожарного рядом не оказалось.

По факту исчезновения мужчины следователи организовали процессуальную проверку. Поиски продолжаются, информации о местонахождении Большакова пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о первых этапах поисковой операции. Ещё 20 октября на месте работали 42 человека и десять единиц техники, после чего группировку решили усилить. Тогда же сообщалось, что с супругой пропавшего работает психолог МЧС. Кроме того, по информации SHOT, спасатель исчез в районе, где ранее был введён режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей. При этом сведений о нападении животных на Большакова нет.