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Опубликовано 11 октября, 11:24

Отец с сыном уехали рыбачить к реке Сереж и бесследно пропали вместе с машиной

Отец с сыном уехали рыбачить и пропали вместе с машиной в Красноярском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

В Красноярском крае разыскивают отца и сына, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь. Предположительно, их автомобиль мог сорваться с моста в реку. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба краевого учреждения «Спасатель».

По имеющимся данным, 70-летний Николай Яныков и его 39-летний сын Павел уехали 6 октября на вишнёвой «Ладе Приоре». С тех пор об их местонахождении ничего не известно. В ходе проверки полицейские предположили, что транспортное средство могло оказаться в реке Сереж неподалёку от деревни Усть-Березовка в Назаровском округе.

К обследованию предполагаемого места происшествия подключились специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения. 10 октября водолазы трижды погружались в реку и проверили около 300 квадратных метров дна. Однако обнаружить мужчин пока не удалось.

«Пока пропавшие не найдены», — уточнили представители спасательной службы.

Специалисты продолжают работать в районе возможного падения машины.

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Ранее Life.ru сообщал о завершении поисков отца с тремя дочерьми, пропавших на Красноярском водохранилище. Семья отправилась на моторной лодке в залив Бирюса, после чего перестала выходить на связь. Близкие забили тревогу, и к розыску подключились спасатели.

Больше новостей о поисковых операциях и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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