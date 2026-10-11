Отец с сыном уехали рыбачить к реке Сереж и бесследно пропали вместе с машиной

В Красноярском крае разыскивают отца и сына, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь. Предположительно, их автомобиль мог сорваться с моста в реку. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба краевого учреждения «Спасатель».

По имеющимся данным, 70-летний Николай Яныков и его 39-летний сын Павел уехали 6 октября на вишнёвой «Ладе Приоре». С тех пор об их местонахождении ничего не известно. В ходе проверки полицейские предположили, что транспортное средство могло оказаться в реке Сереж неподалёку от деревни Усть-Березовка в Назаровском округе.

К обследованию предполагаемого места происшествия подключились специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения. 10 октября водолазы трижды погружались в реку и проверили около 300 квадратных метров дна. Однако обнаружить мужчин пока не удалось.

«Пока пропавшие не найдены», — уточнили представители спасательной службы.

Специалисты продолжают работать в районе возможного падения машины.

Ранее Life.ru сообщал о завершении поисков отца с тремя дочерьми, пропавших на Красноярском водохранилище. Семья отправилась на моторной лодке в залив Бирюса, после чего перестала выходить на связь. Близкие забили тревогу, и к розыску подключились спасатели.