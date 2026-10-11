Ушёл на занятия и бесследно исчез: В Кузбассе ищут 16-летнего подростка

В Междуреченске Кемеровской области разыскивают 16-летнего Макара Татарникова, который 8 октября отправился на учёбу и не вернулся. Местонахождение несовершеннолетнего устанавливают сотрудники отдела МВД России «Междуреченский», сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, около 08:40 юноша покинул социальное учреждение, собираясь посетить учебные занятия. После этого обратно он не пришёл. Обстоятельства исчезновения школьника пока остаются неизвестными.

Полицейские распространили ориентировку с описанием внешности пропавшего. На вид Макару около 16 лет, его рост составляет примерно 165 сантиметров, телосложение среднее. У подростка светло-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения мальчик был одет в бежевую толстовку и чёрные брюки. С собой он взял сумку через плечо такого же тёмного цвета. Эти детали могут помочь очевидцам узнать разыскиваемого среди прохожих.

Всех, кто видел Макара или располагает сведениями о его возможном местонахождении, просят незамедлительно обратиться в полицию Междуреченска по телефонам 8 (38475) 7-74-44 и 8 (38475) 7-74-75. Также информацию можно передать по номеру 02 или 102 с мобильного телефона.

Ранее Life.ru сообщал о поисках 13-летнего подростка в Кемерове, который также ушёл из социального учреждения и пропал. Инцидент произошёл 3 октября. После обращения педагога полицейские проверили адреса родственников и знакомых мальчика, а также возможные места его появления. Спустя два дня ребёнка обнаружил сотрудник уголовного розыска в одном из кафе быстрого питания.