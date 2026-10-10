Следы тигра и медведя обнаружили в районе поисков пропавшей бабушки в Приамурье

В Амурской области почти неделю ищую 70-летнюю Лидию Дудник, пропавшую 5 октября в Архаринском округе. Во время обследования местности добровольцы обнаружили следы тигра и медведя, однако связывать их с исчезновением женщины пока оснований нет. О ходе поисков сообщает поисково-спасательный отряд «Амур».

Основные силы поисковиков сосредоточены в районе, где нашли следы обуви, предположительно оставленные пенсионеркой. Они ведут в густые заросли, где сложно передвигаться и почти ничего не видно из-за плотной растительности. В поисковом отряде предположили, что в районе операции могла проходить тигрица, обитающая в этих местах. Однако сведений о встрече животного с пропавшей женщиной нет.

Добровольцы также обследуют прибрежную полосу между Архарой и Аркадьевкой. Для ускорения поисков начальник местного участка ООО «Амурагрокомплекс» Александр Фирсов предоставил поисковикам тракторы.

Площадь обследуемой территории составляет около 132 гектаров. К операции привлечены волонтёры и сотрудники МЧС, в том числе специалисты по применению беспилотников.

Лидия Дудник пропала вечером 5 октября. Во время последнего звонка сыну она сообщила, что находится на просёлочной дороге, вокруг темно и холодно. После этого женщина перестала выходить на связь, а её телефон стал недоступен.

Ранее Life.ru писал, что волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» нашли 10-летнюю девочку, которая около суток не выходила на связь. Школьница ушла из дома на улице 40 лет Ракетных Войск 6 октября и не вернулась. Родители обратились в полицию, после чего к поискам подключились правоохранители и волонтёры. Телефон девочки оставался включённым, однако на звонки она не отвечала.