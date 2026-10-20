На Алтае пропавшего сотрудника МЧС ищут с помощью беспилотников

В Республике Алтай продолжаются поиски 39-летнего жителя села Чемал, который пропал после поездки на пасеку. К поисковой операции привлекли беспилотники: с их помощью обследовали уже 21 квадратный километр территории. Пока обнаружить мужчину не удалось, сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, мужчина уехал на личном автомобиле УАЗ 17 октября. Он собирался вернуться домой вечером того же дня, однако перестал выходить на связь.

18 октября родственники нашли его автомобиль в урочище Ак-Кая. Где находится сам мужчина, до сих пор неизвестно.

В поисках участвуют 42 человека и 10 единиц техники. Дополнительно к операции привлекли ещё 18 человек и шесть единиц техники, в том числе двух специалистов группы применения беспилотных авиационных систем регионального главка МЧС.

Помимо обследования местности с воздуха, спасатели проверили пешком 10 квадратных километров. С супругой пропавшего работает психолог МЧС. Поисковые мероприятия продолжаются.

Напомним, в горах Алтая бесследно пропал 39-летний спасатель в районе, где из-за участившихся выходов медведей введён режим повышенной готовности. Мужчина отправился на пасеку возле горы Аккая и уже третьи сутки не выходит на связь.