«Белый лист поймал впервые»: Сергей Лазарев оконфузился во время большого концерта в Москве

Сергей Лазарев впервые столкнулся с неожиданным провалом памяти прямо во время выступления. Певец забыл начало композиции «Я с тобой», причём в зрительном зале в этот момент находился автор музыки Александр Малиновский. О неловком эпизоде артист рассказал после концерта своей коллеге Еве Власовой.

Сергей Лазарев забыл слова песни «Я с тобой» во время сольного концерта в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ singer_eva_vlasova

По задумке шоу Лазарев должен был появиться внутри специальной сферы, дождаться открытия экрана и сразу начать петь. Однако в нужный момент слова неожиданно вылетели у него из головы. Исполнитель попытался вспомнить первые строчки, но вместо них на ум пришла другая фраза.

Придумывать продолжение на ходу Сергей не стал. Он решил дождаться припева, который помнил наверняка.

«Белый лист поймал впервые, зато люди поняли, что я живьем пою», — с юмором объяснил певец.

Причиной заминки мог стать изматывающий ритм выступления. По словам Лазарева, за кулисами ему приходится буквально бегать между этажами: спускаться на лифте, переодеваться, проходить процедуры у специалиста по голосу и снова подниматься по лестнице. По пути гримёр успевает поправлять ему макияж, а затем артиста пристёгивают внутри конструкции для следующего выхода на сцену.

На ошибку обратила внимание певица Ева Власова, которая пришла поддержать коллегу и позже расспросила его о случившемся. Инцидент произошёл во время серии московских выступлений Лазарева. С 22 по 26 октября у него были запланированы пять концертов подряд.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лазарев считает свои концерты полноценной кардиотренировкой. При этом певец не отказывается от занятий в тренажёрном зале, особенно любит силовые упражнения и старается следить за питанием без жёстких диет. Однако из-за плотного гастрольного графика ему не всегда удаётся придерживаться привычного режима тренировок.