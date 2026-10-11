В самое сердце на пораженье: Зрители на концерте Лазарева стали мишенями для ослепляющих диодов

Двое зрителей пожаловались на слишком яркое освещение во время концерта Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге. По их словам, красные прожекторы били прямо в глаза и мешали смотреть шоу, пишет Mash на Мойке.

Зрители пожаловались на слепящие прожекторы на концерте Лазарева. Видео © Mash на Мойке

Инцидент произошёл 10 октября на «СКА Арене», где Лазарев выступал с программой «ШОУМЕН». Зритель по имени Андрей рассказал, что вместе с женой находился в 212-м секторе и заплатил за два билета 22 тысячи рублей.

По словам мужчины, проблемы начались практически с первых минут концерта. Он утверждает, что яркий красный свет был направлен в сторону зрителей, однако решить вопрос через сотрудников площадки не удалось.

К концу выступления Андрей почувствовал себя плохо. У него появились так называемые «зайчики» перед глазами — сохраняющийся после яркого света оптический след. Мужчина обратился к дежурному медику.

Теперь зритель намерен потребовать вернуть стоимость билетов. На официальном сайте артиста для вопросов, связанных с возвратами, указан отдельный контакт организаторов концертов.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дима Билан отреагировал на жалобы зрителей после своего сольного концерта в Москве. Поклонники артиста массово возмущались тем, что шестиметровый интерактивный подиум перекрывал обзор сцены. Билан назвал шоу экспериментальным проектом и пообещал вместе с командой изучить слабые места, чтобы исправить их в дальнейшем.