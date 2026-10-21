«Концерты — это кардиотренировка»: Сергей Лазарев раскрыл, как держит форму без диет

Певец Сергей Лазарев признался, что поддерживать подтянутую фигуру в 43 года ему помогают не только занятия в спортзале, но и собственные концерты. В интервью Леди Mail артист объяснил, почему не изнуряет себя жёсткими диетами и как находит время для тренировок при напряжённом гастрольном графике.

Главной особенностью своей физической нагрузки исполнитель считает энергичные выступления. На сцене ему приходится по несколько часов танцевать, выполнять сложные хореографические элементы и одновременно петь вживую. Такая работа требует серьёзной выносливости и помогает расходовать немало энергии.

«Мои концерты — это уже полноценная кардиотренировка!» — пошутил Лазарев.

При этом одной сценической активности певец не ограничивается. Он регулярно посещает тренажёрный зал и особенно любит силовые упражнения. Правда, плотное расписание не всегда позволяет соблюдать привычный режим: репетиции, перелёты и выступления порой оставляют мало времени для спорта.

«Конечно, из-за гастролей не всегда получается соблюдать идеальный спортивный режим. Но я стараюсь находить время для занятий даже при очень плотном графике», — признался артист.

Не менее важным Лазарев считает разумный подход к питанию. Певец следит за рационом и старается не переедать перед выходом на сцену, однако полностью исключать любимые блюда не собирается. По его мнению, строгие запреты вовсе не обязательны для поддержания хорошей формы.

«Я не сторонник жёстких диет и постоянных запретов... Главное — баланс», — подчеркнул исполнитель.

Лазарев добавил, что с возрастом сохранять физическую форму становится сложнее. Поэтому теперь ему приходится внимательнее относиться не только к нагрузкам, но и к полноценному отдыху. Несмотря на это, сокращать количество концертов артист пока не намерен.