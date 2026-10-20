«Дома я просто папа»: Лазарев раскрыл, как спасается от навязчивости фанатов и учит детей труду

Сергей Лазарев признался, что популярность приносит ему не только удовольствие от признания поклонников, но и серьёзные неудобства. Особенно певца раздражают вмешательство посторонних в личную жизнь и бесконечные слухи. О плюсах и минусах известности артист рассказал в интервью Леди Mail.

По словам исполнителя, стремление прославиться никогда не было его главной целью. С детства он мечтал выступать перед зрителями и заниматься музыкой. Самой ценной наградой за многолетнюю работу Лазарев считает возможность влиять на чувства людей своими песнями, которые сопровождают слушателей в важные моменты жизни.

Однако у всенародной любви есть обратная сторона. Постоянное внимание окружающих, сплетни и отсутствие приватности порой доставляют немало неприятностей.

«Иногда люди почему-то считают, что если ты публичный человек, то обязан отчитываться буквально за каждый свой шаг. Я с этим категорически не согласен», — сказал певец.

Со временем артист научился спокойнее воспринимать критику и перестал стремиться нравиться абсолютно всем. Сохранять внутреннее равновесие ему помогает семья, где сценические достижения отходят на второй план.

«Дома я для них прежде всего папа, а не известный артист», — подчеркнул Лазарев.

Воспитывая сына Никиту и дочь Анну, исполнитель старается не допустить, чтобы его популярность повлияла на их характер. Он объясняет наследникам, что знаменитая фамилия не даёт никаких привилегий и не делает человека лучше остальных.

Дети могут путешествовать, посещать концерты и знакомиться с творческой индустрией изнутри. Однако отец постоянно напоминает им, что за красивой сценической картинкой скрываются ежедневные репетиции, усталость, ошибки и упорный труд.

Ранее Life.ru сообщал, почему Лазарев всё чаще публикует фотографии сына и дочери. Певец объяснял, что гордится успехами детей, которых долгое время оберегал от публичности. По его словам, наследники спокойно воспринимают внимание окружающих и постепенно учатся справляться с известностью.