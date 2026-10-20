«Мы с Серёжей сделали фото»: Волочкова зарыла топор войны в отношениях с Лазаревым

Анастасия Волочкова окончательно уладила давний конфликт с Сергеем Лазаревым, из-за которого артисты не общались около трёх лет. Поставить точку в затянувшейся размолвке удалось на юбилее Николая Баскова. Подробностями балерина поделилась с Общественной Службой Новостей.

По словам бывшей примы Большого театра, праздничная встреча оказалась подходящим моментом, чтобы забыть прежние неприятности. Знаменитости не только поговорили, но и сделали совместный снимок, которого когда-то не хватило для сохранения дружеских отношений.

«Все, мы сделали с Серёжей общую фотографию, обнялись и зарыли топор войны», — рассказала Волочкова.

История противостояния началась в 2023 году на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Тогда балерина предложила певцу сфотографироваться вместе, однако получила отказ. Такое поведение коллеги она восприняла как личную обиду.

После неприятного эпизода артистка внесла исполнителя в свой чёрный список. Даже случайные встречи на светских мероприятиях не помогали наладить общение: бывшие приятели предпочитали держаться друг от друга подальше.

Теперь, судя по признанию Волочковой, прежние разногласия остались в прошлом. Балерина заверила, что никаких взаимных претензий больше нет, а отношения с Лазаревым восстановлены.