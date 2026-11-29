В Белгородской области силовики задержали мужчину, который выдавал себя за генерала «секретной службы» Минобороны России. По данным правоохранителей, под предлогом трудоустройства в силовые органы он завладел суммой свыше 1,5 миллиона рублей.

Фигурантом дела стал Иван Морозов 1960 года рождения. Мужчина представлялся генерал-полковником и утверждал, что руководит силовым блоком, отвечающим за обеспечение режима контртеррористической операции в регионе. Прикрываясь связями в правоохранительных органах, он предлагал гражданам помощь в решении различных проблем.

Одному из потерпевших Морозов пообещал содействие в поступлении на службу в силовые структуры. Получив деньги, он потребовал от гражданина расписку об их добровольной передаче в долг.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», — рассказал собеседник РИА «Новости» в силовых структурах.

На кадрах задержания мужчина запечатлён в белоснежном генеральском мундире с золотистыми погонами, нашивкой «Россия» и наградными планками на груди. В случае признания виновным задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи устанавливают другие возможные эпизоды мошенничества и потерпевших.