Белый мундир и грязные дела: Лжегенерал «секретной службы» провернул аферу на 1,5 млн
Лжегенерала «секретной службы Минобороны России» задержали за аферу на 1,5 млн
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Белгородской области силовики задержали мужчину, который выдавал себя за генерала «секретной службы» Минобороны России. По данным правоохранителей, под предлогом трудоустройства в силовые органы он завладел суммой свыше 1,5 миллиона рублей.
Фигурантом дела стал Иван Морозов 1960 года рождения. Мужчина представлялся генерал-полковником и утверждал, что руководит силовым блоком, отвечающим за обеспечение режима контртеррористической операции в регионе. Прикрываясь связями в правоохранительных органах, он предлагал гражданам помощь в решении различных проблем.
Одному из потерпевших Морозов пообещал содействие в поступлении на службу в силовые структуры. Получив деньги, он потребовал от гражданина расписку об их добровольной передаче в долг.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», — рассказал собеседник РИА «Новости» в силовых структурах.
На кадрах задержания мужчина запечатлён в белоснежном генеральском мундире с золотистыми погонами, нашивкой «Россия» и наградными планками на груди. В случае признания виновным задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи устанавливают другие возможные эпизоды мошенничества и потерпевших.
Ранее в МВД России предупредили, что аферисты начали прикрываться Государственной фельдъегерской службой. Злоумышленники предлагают россиянам стажировки и внештатную работу в вымышленных подразделениях ведомства.