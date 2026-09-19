Резкая смена риторики Владимира Зеленского, заговорившего о невозможности победы в конфликте, — это политический трюк, а не осознание реальности. Об этом сайту МК.Ru заявил член президиума организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов.

По словам эксперта, Зеленский, как и прежде, ведёт двойную игру, а его «прозрение» — не более чем попытка подготовить почву для отступления.

«С самого начала было понятно, что Россию победить нельзя», — подчеркнул Арзанов.

Западные спонсоры Киева мечтали о максимальном поражении России и натравливали украинцев на продолжение бойни. Они сорвали стамбульские договорённости и не дали реализоваться «духу Анкориджа». Теперь, полагает эксперт, Западу нужна передышка — и Зеленский транслирует соответствующие новации.

Война затянулась, украинская экономика её не выдерживает. Без внешней подпитки страны давно бы не существовало. Не исключено, что Зеленский готовит себе площадку для отступления: он понимает, что рано или поздно его свергнут, и заранее оправдывается перед народом.

Арзанов оценивает заявления Зеленского как белый шум. Он уверен, что сейчас нельзя соглашаться на остановку конфликта по линии фронта без достижения конечных целей СВО. Это приведёт к заморозке, а не к решению. Без демонтажа политической системы Украины Киев продолжат накачивать оружием, что чревато новым, более масштабным походом против России.