«Белый шум» из Киева: Действительно ли прозрел заговоривший о поражении Зеленский
Полковник Арзанов: Слова Зеленского о невозможности победы Украины — уловка
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Резкая смена риторики Владимира Зеленского, заговорившего о невозможности победы в конфликте, — это политический трюк, а не осознание реальности. Об этом сайту МК.Ru заявил член президиума организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов.
По словам эксперта, Зеленский, как и прежде, ведёт двойную игру, а его «прозрение» — не более чем попытка подготовить почву для отступления.
«С самого начала было понятно, что Россию победить нельзя», — подчеркнул Арзанов.
Западные спонсоры Киева мечтали о максимальном поражении России и натравливали украинцев на продолжение бойни. Они сорвали стамбульские договорённости и не дали реализоваться «духу Анкориджа». Теперь, полагает эксперт, Западу нужна передышка — и Зеленский транслирует соответствующие новации.
Война затянулась, украинская экономика её не выдерживает. Без внешней подпитки страны давно бы не существовало. Не исключено, что Зеленский готовит себе площадку для отступления: он понимает, что рано или поздно его свергнут, и заранее оправдывается перед народом.
Арзанов оценивает заявления Зеленского как белый шум. Он уверен, что сейчас нельзя соглашаться на остановку конфликта по линии фронта без достижения конечных целей СВО. Это приведёт к заморозке, а не к решению. Без демонтажа политической системы Украины Киев продолжат накачивать оружием, что чревато новым, более масштабным походом против России.
Ранее Life.ru сообщал, что во время недавнего интервью Владимир Зеленский внезапно для себя заявил, что Украина не может победить в этом противостоянии. При этом он отметил, что и Россия, по его мнению, вряд ли выйдет из конфликта победителем.
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