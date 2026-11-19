Нефтяные договорённости России, США и Китая не приведут к снижению цен на бензин на заправках крупных российских компаний, однако в перспективе могут помочь стабилизировать топливный рынок и сократить разницу в стоимости горючего между большими сетями и независимыми АЗС. Об этом Life.ru рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Речь идёт о пункте совместной декларации, принятой президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином по итогам саммита в Шэньчжэне. Документ предусматривает увеличение производства и поставок нефтепродуктов на мировой рынок. По словам Юшкова, для российских автомобилистов прямого эффекта от этих договорённостей ожидать не стоит, поскольку декларация прежде всего касается международной торговли и энергетической безопасности.

Эксперт считает, что для Москвы этот пункт имеет ещё и политическое значение. Когда Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, объёмы переработки сокращаются, а последствия ощущает не только Россия, но и глобальный топливный рынок. В качестве примера Юшков напомнил, что по итогам 2025 года страна занимала второе место в мире по экспорту дизельного топлива.

По его мнению, положение декларации о стабильных поставках нефтепродуктов можно будет использовать как аргумент против дальнейших атак на российские НПЗ. Юшков полагает, что Москва сможет ссылаться на общую заинтересованность США и Китая в бесперебойной работе мирового топливного рынка и добиваться от них более жёсткой позиции по отношению к действиям Киева.

«То есть нельзя бить по российским НПЗ», — пояснил эксперт, подчеркнув, что подобная трактовка может стать основой для дальнейшего дипломатического давления на Украину.

Для внутреннего рынка, продолжил собеседник Life.ru, бесперебойная работа нефтеперерабатывающих предприятий особенно важна из-за влияния дефицита топлива на оптовые цены. Когда заводы останавливаются на ремонт и предложение сокращается, стоимость нефтепродуктов на бирже растёт. Именно там закупают горючее независимые АЗС, которые затем вынуждены переносить дополнительные расходы на автомобилистов.

Подобная ситуация уже наблюдалась в 2023 году. Тогда независимые заправки значительно повысили цены вслед за подорожанием топлива в оптовом сегменте. При этом сети вертикально интегрированных нефтяных компаний, располагающих собственными производственными мощностями, практически не меняли стоимость бензина скачкообразно.

Они купили топливо задорого и продают его тоже задорого Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

На заправках крупных компаний, по его словам, цены продолжали постепенно увеличиваться, как и в предыдущие годы, но резкого скачка не происходило. А вот независимые сети были вынуждены существенно переписывать ценники, и в результате проблемы нефтепереработки напрямую отражались на расходах обычных водителей.

Ещё одно возможное преимущество новых международных договорённостей эксперт видит в расширении российского экспорта нефтепродуктов. По его мнению, декларация отражает заинтересованность трёх держав в свободных поставках топлива и полноценном насыщении мировых рынков. Для России это может означать дополнительные экспортные доходы, особенно если удастся восстановить прежние объёмы продаж за рубеж.

Юшков обратил внимание, что российские нефтяные терминалы сейчас загружены полностью. Если страна сможет дополнительно нарастить экспорт именно продуктов переработки, общий объём вывоза жидких углеводородов увеличится. Это, в свою очередь, создаст возможности для роста нефтедобычи.

Увеличение добычи, по оценке эксперта, положительно отразится и на государственных финансах. Значительная часть поступлений в бюджет связана непосредственно с производством нефти, в том числе с налогом на добычу полезных ископаемых. Поэтому расширение экспорта нефтепродуктов может принести дополнительные доходы не только нефтяным компаниям, но и государству.

Впрочем, ждать немедленного эффекта от принятой декларации Юшков не советует. Пока речь идёт лишь о согласовании общих принципов, за которыми должны последовать конкретные решения и действия сторон.

Я думаю, что это только первый звоночек в данном направлении. Это же не какой-то обязательный для выполнения документ, а именно декларация, где мы провозглашаем определённые принципы Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

По словам эксперта, прежде чем договорённости начнут реально влиять на глобальный топливный рынок, потребуется время. Странам предстоит предпринять дополнительные шаги, поэтому рассчитывать на мгновенный результат, в том числе для российских автомобилистов, не приходится.

При этом Юшков не ожидает, что стоимость бензина на заправках вертикально интегрированных компаний начнёт снижаться. Цены там, скорее всего, продолжат постепенно расти. А главным признаком нормализации ситуации на внутреннем рынке станет сближение стоимости топлива в крупных сетях и на независимых АЗС, где бензин сейчас зачастую дороже.

«Скорее, при стабилизации рынка мы увидим, что цены у независимых АЗС станут такими же, как на заправках крупных компаний», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал о четырёх направлениях сотрудничества, закреплённых в «Декларации мира» по итогам переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Второй пункт документа посвящён энергетике: Россия, США и Китай намерены наращивать производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран, одновременно обеспечивая стабильность энергоснабжения. Остальные положения касаются реформирования ООН, полномочий Международного уголовного суда и снижения ядерных рисков.