Ситуация на российском топливном рынке стабилизировалась после летних перебоев с поставками бензина и дизельного топлива. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.

«Мы видим, что на топливном рынке ситуация стабилизировалась», — подчеркнул представитель регулятора.

Летом 2026 года в России возникли сложности с обеспечением внутреннего рынка горючим. Перебои с поставками потребовали дополнительных мер со стороны правительства.

Для улучшения положения власти ограничили экспорт топлива. Кроме того, были введены налоговые стимулы, призванные поддержать импорт нефтепродуктов и увеличить объёмы их производства внутри страны.

По оценке Тремасова, проблемы с топливом оказали заметное влияние на инфляцию. Подорожание бензина не только непосредственно сказалось на потребительских расходах, но и повлияло на стоимость других товаров и услуг.

Представитель Центробанка выразил надежду, что достигнутая стабильность сохранится и в следующем году. При отсутствии новых потрясений регулятор рассчитывает вернуть инфляцию к целевому уровню в 2027 году.