ЦБ ожидает нормализации ситуации с топливом в России до конца 2026 года

Банк России ожидает, что ситуация на российском топливном рынке нормализуется до конца 2026 года, после чего устойчивая инфляция вновь начнёт снижаться. Такой прогноз содержится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов.

В базовом сценарии регулятор исходит из того, что проблемы на рынке топлива останутся временным фактором и не приведут к продолжительному ускорению цен в других категориях товаров и услуг.

«В базовом сценарии Банк России предполагает, что ситуация на топливном рынке нормализуется до конца 2026 года, её влияние на цены других товаров и услуг будет ограниченным и устойчивая инфляция возобновит снижение», — говорится в документе ЦБ.

Рост стоимости нефтепродуктов стал одним из факторов, которые заметно повлияли на инфляцию в середине 2026 года. В Банке России связывают его в том числе с временным сокращением производства топлива. При этом устойчивую инфляцию в первом полугодии регулятор оценивал в диапазоне 4–5% в пересчёте на год.

По базовому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам всего 2026 года составит 6–7%. Уже в 2027-м регулятор рассчитывает вернуть её к целевому уровню 4%, после чего показатель должен удерживаться около этой отметки.

Ранее Банк России уже предупреждал, что подорожание бензина влияет не только непосредственно на расходы автомобилистов. Более дорогое топливо способно переноситься в себестоимость перевозок, товаров и услуг, поэтому состояние топливного рынка учитывается регулятором при оценке дальнейшей инфляционной динамики. На заседании 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, объяснив решение в том числе усилением текущего ценового давления и проинфляционных рисков.