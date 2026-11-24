В Прокопьевске Кемеровской области перевернулся бензовоз, из которого на землю вылилось дизельное топливо. Пострадавшего водителя госпитализировали, сообщила прокуратура Кузбасса в «Максе».

Авария произошла 23 ноября около 22:00 на улице Соколовской. По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулём грузовика DAF потерял управление, съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась.

По прибытии сотрудников ГИБДД движение было временно перекрыто для ликвидации последствий аварии. В МЧС уточняли, что угрозы возгорания топлива нет.

ДТП с бензовозом в Кузбассе. Видео © «Макс» / Прокуратура Кемеровской области-Кузбасса

Специалисты перекачали оставшееся горючее из повреждённой цистерны и эвакуировали бензовоз. В полиции подтвердили, что движение транспорта полностью восстановлено.

По информации регионального МЧС, территорию вблизи места аварии обследуют специалисты Росприроднадзора. После получения результатов они определят дальнейшие меры по сбору, снятию и вывозу загрязнённого грунта.

Прокуратура Кузбасса начала проверку на предмет соблюдения правил дорожной безопасности и природоохранных требований.

Ранее Life.ru сообщал о столкновении двух бензовозов на трассе Анжеро-Судженск — Кемерово 23 октября. Одного из водителей зажало в повреждённой машине. При столкновении повредилась цистерна с дизельным топливом, из которой началась утечка. Для сбора нефтепродуктов на место направили специалистов с сорбентом.