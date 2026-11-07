Бензовозы с топливом для ВСУ попали под удар: Минобороны сообщило о поражении целей под Киевом
Минобороны сообщило о поражении бензовозов ВСУ в районе Ирпеня
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Российские военные нанесли удары по бензовозам, использовавшимся для снабжения Вооружённых сил Украины горючим. Техника была поражена в районе Ирпеня Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Сегодня днём в Киевской области в результате ударов поражены в районе населенного пункта Ирпень — бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ», — сообщили в российском военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары с применением беспилотников по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются для обеспечения ВСУ.
Кроме того, российские военные сообщили о продолжении ударов по морским судам, задействованным в доставке грузов военного назначения.
Ранее Life.ru сообщал о массированном ударе российских войск по энергетической инфраструктуре Киевской области. По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 ноября были поражены Трипольская ТЭС мощностью 1800 МВт и высоковольтная подстанция «Киевская» напряжением 750 кВ. В российском военном ведомстве утверждают, что оба объекта использовались для обеспечения ВСУ и предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Для ударов применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники большой дальности. Кроме того, российские военные сообщили об атаках на объекты транспортной инфраструктуры столичного региона.