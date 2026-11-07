Российские военные нанесли удары по бензовозам, использовавшимся для снабжения Вооружённых сил Украины горючим. Техника была поражена в районе Ирпеня Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня днём в Киевской области в результате ударов поражены в районе населенного пункта Ирпень — бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ», — сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары с применением беспилотников по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются для обеспечения ВСУ.

Кроме того, российские военные сообщили о продолжении ударов по морским судам, задействованным в доставке грузов военного назначения.