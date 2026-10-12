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Регион
Опубликовано 12 октября, 10:42

Бербель Бас подала в отставку с поста министра труда Германии

Обложка © ТАСС / HANNIBAL HANSCHKE

Обложка © ТАСС / HANNIBAL HANSCHKE

Министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас объявила об уходе из правительства и с поста сопредседателя Социал-демократической партии Германии. Об этом говорится в её заявлении.

«Я сообщила своему сопредседателю и вице-канцлеру Ларсу Клингбайлю, что с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия председателя партии. Одновременно я попросила канцлера освободить меня от должности министра труда и социальных вопросов», — заявила Бас.

Она объяснила решение необходимостью пережить смерть падчерицы, а также усилившимися публичными нападками, в том числе со стороны партнёров по правящей коалиции. При этом Бас намерена сохранить депутатский мандат.

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Её преемником на посту министра труда станет однопартиец Александр Швайцер, ранее возглавлявший правительство федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Об этом представитель СДПГ сообщил Reuters.

Отставка произошла на фоне низкой поддержки правящей коалиции СДПГ и ХДС/ХСС. Ранее Life.ru писал, что рейтинг блока ХДС/ХСС в опросе INSA снизился до 19%. Социал-демократов поддерживали 14% участников исследования, а «Альтернативу для Германии» — 29%. Опрос проводился с 21 по 25 сентября среди 1203 человек.

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Александра Вишнякова
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