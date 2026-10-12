Бербель Бас подала в отставку с поста министра труда Германии

Министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас объявила об уходе из правительства и с поста сопредседателя Социал-демократической партии Германии. Об этом говорится в её заявлении.

«Я сообщила своему сопредседателю и вице-канцлеру Ларсу Клингбайлю, что с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия председателя партии. Одновременно я попросила канцлера освободить меня от должности министра труда и социальных вопросов», — заявила Бас.

Она объяснила решение необходимостью пережить смерть падчерицы, а также усилившимися публичными нападками, в том числе со стороны партнёров по правящей коалиции. При этом Бас намерена сохранить депутатский мандат.

Её преемником на посту министра труда станет однопартиец Александр Швайцер, ранее возглавлявший правительство федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Об этом представитель СДПГ сообщил Reuters.

Отставка произошла на фоне низкой поддержки правящей коалиции СДПГ и ХДС/ХСС. Ранее Life.ru писал, что рейтинг блока ХДС/ХСС в опросе INSA снизился до 19%. Социал-демократов поддерживали 14% участников исследования, а «Альтернативу для Германии» — 29%. Опрос проводился с 21 по 25 сентября среди 1203 человек.