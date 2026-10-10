Канцлер Германии Фридрих Мерц ставит финансовую поддержку Украины выше благополучия собственных граждан. С таким обвинением выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, раскритиковавший приоритеты правительства в социальной сети X.

По мнению политика, Берлин уделяет больше внимания выделению средств Киеву, чем решению внутренних проблем ФРГ. Хрупалла выступил против такого подхода и потребовал пересмотреть социально-экономическую политику. Особое внимание он обратил на расходы немецких семей на жильё.

Среди предложений АдГ — изменение размера жилищных пособий с учётом нынешней экономической ситуации. Также партия настаивает на отмене закона об энергетике зданий. Хрупалла считает, что эти меры помогут сделать аренду квартир доступнее для населения.

Отдельно сопредседатель политического объединения затронул международные конфликты. В связи с годовщиной событий 7 октября 2023 года на Ближнем Востоке он напомнил о погибших и призвал добиваться урегулирования дипломатическими средствами. Представитель АдГ подчеркнул, что для заключения мира никогда не бывает слишком поздно.

Позиция Хрупаллы прозвучала на фоне продолжающейся финансовой и военной помощи Украине со стороны Германии. Канцлер Мерц ранее подтвердил намерение Берлина поддерживать Киев и объяснил этот курс интересами европейской безопасности. Во время визита на Украину 4 октября он вновь пообещал дальнейшее содействие, включая бюджетное финансирование.