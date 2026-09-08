Бербок заявила об уходе из публичной жизни

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о намерении уйти из публичной жизни после завершения работы в структурах ООН. Об этом она сообщила газете Handelsblatt.

«Для меня это действительно в каком-то смысле момент, когда я могу сказать: ну, а теперь я частное лицо», — сказала Бербок.

Она подтвердила планы переехать в США. В течение нескольких лет экс-министр иностранных дел будет преподавать в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Бербок призналась, что рада возможности наконец сделать паузу. При этом она не уточнила, означает ли её решение полный отказ от политической деятельности в будущем.

Срок полномочий Бербок на посту председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН истекает 8 сентября. Её сменит министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман.

Тем временем в Германии продолжается перестройка власти. Ранее Мерц ответил на разговоры об отставке после провала ХДС, дав понять, что не собирается досрочно уходить из политики. Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальта прошли 6 сентября. По предварительным итогам, «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, а ХДС — 17,2%. Для сравнения, на выборах 2021 года христианских демократов поддержали 37,1% избирателей.