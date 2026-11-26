Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 200-летия основания Бердянска в Запорожской области.

Подготовка к юбилею города на побережье Азовского моря началась заранее. К знаменательной дате Банк России решил выпустить памятную серебряную монету номиналом три рубля. Её тираж составит три тысячи экземпляров.

Напомним, ещё в июле губернатор Запорожской области Евгений Балицкий пригласил Путина на празднование юбилея Бердянска. Тогда же глава региона представил проект по установке в городе остановок общественного транспорта, оформленных в этническом стиле различных регионов России.