Сразу десять учреждений культуры Запорожской области планируют капитально отремонтировать в 2026 году. В программу вошли три библиотеки, три Дома культуры и четыре детские школы искусств. О развитии культурной инфраструктуры региона говорили во время рабочей поездки первого заместителя министра культуры России Сергея Обрывалина.

В Запорожской области он встретился с региональным министром культуры Светланой Назиной. Одной из главных тем стала реализация нацпроекта «Семья» и сохранение местных объектов культурного наследия.

Причём обновление учреждений в регионе идёт уже не первый год. В 2025-м две муниципальные библиотеки переоснастили по модельному стандарту, новое оборудование получили три детские школы искусств и четыре музея.

Если смотреть шире, за время действия нацпроектов «Культура» и «Семья» новыми музыкальными инструментами оснастили уже 17 детских школ искусств Запорожской области.

В этом году появился и более крупный проект — в регионе начали готовиться к строительству новой детской школы искусств. Кроме того, в Бердянске планируют открыть два культурно-просветительских центра, а в Токмаке продолжается модернизация городского музея.

«Сегодня особенно важно способствовать сохранению культурного наследия этих территорий и реализовывать проекты, направленные на развитие сферы культуры, а также создание условий для творческого образования детей и досуга жителей регионов», — отметил Обрывалин.

Фото © Пресс-служба Министерства культуры РФ

Отдельная часть работы связана с историческими зданиями и памятниками. Во время поездки первый замминистра посетил храмы Запорожской области.

Сейчас Минкультуры вместе с региональными властями определяет статус объектов культурного наследия, находившихся в соответствующем перечне на момент принятия региона в состав России.

На сегодняшний день три объекта в Запорожской области получили статус объектов культурного наследия федерального значения, ещё 625 — регионального.

Региональные власти рассчитывают, что обновление учреждений позволит детям заниматься музыкой и искусством в более современных условиях, а библиотеки, музеи и Дома культуры смогут расширить свои программы для жителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России в ближайшие годы планируют обновить около 11 тысяч учреждений культуры — от библиотек и музеев до детских школ искусств и театров.