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Опубликовано 17 сентября, 07:21

«Береги честь смолоду!» Родителей призвали не платить детям за оценки в школе

Психолог Зберовский призвал не мотивировать детей на учёбу деньгами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Деньги за хорошие оценки могут превратить учёбу в погоню за вознаграждением, предупредил психолог Андрей Зберовский. По его словам, ради очередной выплаты школьник может прибегать к списыванию и шпаргалкам, уделяя самим знаниям всё меньше внимания.

«А в семье желательно, чтобы у детей была и совесть, и честь, и корпоративная солидарность. При наличии денег как оплаты за хорошие оценки это всё пропадает», — заявил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

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При этом материальные поощрения он не отвергает. Вместо денежной премии можно выбрать подарок. Выплаты за поступление на бюджет либо успехи в университете психолог считает допустимыми, но и здесь советует не сводить поддержку исключительно к деньгам.

Ребёнку важнее объяснить, для чего пригодятся полученные знания. Они помогут продолжить образование, освоить профессию и в дальнейшем зарабатывать. Отдельно стоит говорить о возможности помогать близким: семейные ценности предполагают общую ответственность, а не только личную выгоду, заключил эксперт.

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Ранее Life.ru выяснил, что 68% школьников считают приемлемой сумму карманных денег от 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Самыми распространёнными основными статьями расходов оказались развлечения и еда в кафе.

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Борис Эльфанд
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