Американский фотограф Итан Расселл раскрыл подробности своей последней встречи с легендарным участником The Beatles Джоном Ленноном, которая состоялась за 12 дней до убийства музыканта. Воспоминаниями он поделился в новом документальном фильме о своей карьере, пишет журнал People.

26 ноября 1980 года, в день своего 35-летия, Расселл снимал Леннона и его супругу Йоко Оно для продвижения их совместного альбома Double Fantasy. Съёмки проходили в Центральном парке Нью-Йорка и художественной галерее в районе Сохо.

В конце рабочего дня фотограф попросил музыканта сделать совместный снимок на память. Леннон согласился и произнёс фразу, значение которой Расселл особенно остро осознал после трагедии.

«Конечно! Береги свои воспоминания — это всё, что у тебя есть», — так фотограф передал последние обращённые к нему слова музыканта.

Восьмого декабря 1980 года Джона Леннона убили возле его дома в Нью-Йорке. Отснятый Расселлом материал Йоко Оно впоследствии использовала для создания клипа на композицию Woman, которую выпустили уже после смерти артиста.

За свою карьеру Расселл работал с The Beatles, The Rolling Stones и The Who. Мировая премьера документального фильма о фотографе состоялась 13 ноября 2026 года на фестивале DOC NYC.

Между тем история ливерпульской четвёрки получит новое воплощение на большом экране. В августе актёры, задействованные в съёмках байопика о The Beatles, воссоздали легендарную обложку альбома Abbey Road спустя 57 лет. Роль Леннона досталась Харрису Дикинсону, а Пола Маккартни сыграл Пол Мескал, который ради достоверности кадра даже снял обувь.

Ранее Life.ru подробно восстановил хронологию последнего дня жизни Джона Леннона. Незадолго до гибели музыкант успел сменить причёску и принять участие в фотосессии для журнала Rolling Stone.