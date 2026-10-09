Как погиб Джон Леннон: хроника последнего дня 8 декабря 1980 года Оглавление Что случилось 8 декабря 1980 года: коротко Каким был Джон Леннон в 1980 году Хроника последнего дня: 8 декабря по часам Кто убил Джона Леннона и почему Как мир узнал о гибели Леннона Где сейчас убийца Джона Леннона Память о Джоне Ленноне Часто задаваемые вопросы о Джоне Ленноне Как погиб Джон Леннон: хроника 8 декабря 1980 года по часам — интервью, автограф убийце, выстрелы у «Дакоты». Кто такой Марк Чепмен и где он сейчас. Джон Леннон 8 декабря 1980 года: каким был последний день музыканта перед гибелью? Обложка © ТАСС / АР / John Lindsay

9 октября Джону Леннону исполнилось бы 86 лет. В этот день в Рейкьявике вновь зажгут Imagine Peace Tower — луч, который погаснет 8 декабря. Life.ru восстанавливает по часам последний день музыканта и события, оборвавшие его возвращение в музыку.

Что случилось 8 декабря 1980 года: коротко

Джон Леннон и Йоко Оно в 1980 году: возвращение музыканта после пятилетнего перерыва. Фото © Wikipedia / Jack Mitchell

Последний день Леннона начинался совсем не как день, которому предстояло войти в историю. Утром он завтракал с Йоко Оно, заехал подстричься, затем вернулся домой на фотосессию. После неё дал радиоинтервью, раздал несколько автографов и отправился в студию работать над новой музыкой. Вечером супруги решили вернуться домой к пятилетнему Шону — и около входа в «Дакоту» их ждал Чепмен. Через несколько месяцев убийца признал вину в убийстве второй степени. 24 августа 1981 года его приговорили к заключению сроком от 20 лет до пожизненного. Спустя десятилетия он по-прежнему остаётся в тюрьме. Что же случилось в тот декабрьский вечер? Давайте разбираться!

Каким был Джон Леннон в 1980 году

Последнее интервью Джона Леннона 8 декабря 1980 года: разговор для радиосети. Фото © ТАСС / АР / STEVE SANDS

К концу 1970-х казалось, что Леннон почти исчез из музыкальной жизни. После рождения Шона в 1975 году он фактически взял пятилетний перерыв: занимался сыном, семьёй и почти не появлялся на публике. Для человека, который ещё недавно был одной из самых узнаваемых рок-звёзд планеты, это был резкий поворот. Но в 1980-м он вернулся. 17 ноября вышел совместный с Йоко Оно альбом Double Fantasy — первая большая работа после многолетнего перерыва. Леннон снова давал интервью, записывал песни и говорил о будущем так, будто впереди начинается новая глава.

Особенно символично, что Шон родился 9 октября 1975 года — ровно в день 35-летия отца. А осенью 2026-го стало известно, что сын Леннона сам впервые стал отцом. 9 октября ему исполняется уже 51 год. Life.ru ранее рассказывал эту историю отдельно.

Хроника последнего дня: 8 декабря по часам

Убийство Джона Леннона: что произошло у дома «Дакота» вечером 8 декабря 1980 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Утро 8 декабря началось в Нью-Йорке буднично. Леннон и Оно позавтракали в Café La Fortuna неподалёку от дома. После этого музыкант заглянул в салон Viz-à-Viz и коротко подстригся. По воспоминаниям фотографа Энни Лейбовиц, новая причёска неожиданно напоминала образ молодого Леннона ещё до мировой славы The Beatles. Впереди был плотно расписанный день — фотографии, интервью, работа над новой песней. Никаких прощаний и подведения итогов.

После возвращения в «Дакоту» началась съёмка для Rolling Stone. Энни Лейбовиц хотела получить снимок Леннона для обложки, но сам музыкант настаивал, что фотографироваться должен вместе с Йоко. В итоге появился один из самых известных портретов пары: обнажённый Леннон, свернувшись, обнимает одетую Оно. Лейбовиц не могла знать, какое значение вскоре приобретёт этот кадр. Выпуск Rolling Stone с фотографией вышел уже после смерти музыканта.

Дом «Дакота» в Нью-Йорке: место, где 8 декабря 1980 года застрелили Джона Леннона. Фото © Wikipedia / David Shankbone

После фотосессии к супругам приехала команда радиосети RKO во главе с Дэйвом Шолином. Разговор шёл о новой музыке, семье, 1960-х и будущем. По воспоминаниям Шолина, Леннон выглядел расслабленным и строил планы на следующие годы. Он только вернулся после долгой паузы и явно не воспринимал Double Fantasy как финальную точку своей карьеры. Напротив, альбом должен был стать началом нового периода.

Когда Леннон и Оно вышли из «Дакоты», у здания находился фотограф-любитель Пол Гореш. Рядом появился ещё один мужчина с пластинкой Double Fantasy. Это был 25-летний Марк Дэвид Чепмен. Леннон остановился и подписал альбом. Гореш сфотографировал момент. Затем музыкант с женой уехал в студию. Примерно через шесть часов они встретятся с Чепменом снова... О других знаменитостях, которые погибли от рук собственных поклонников, Life.ru уже рассказывал отдельно.

Последний день Джона Леннона по часам: хроника событий 8 декабря 1980 года. Марк Дэвид Чепмен. Джон Леннон подписывает копию Double Fantasy Марку Чепмену (справа) за несколько часов до смерти. Фото © Wikipedia / Пол Гореш (Paul Goresh)

В Record Plant Леннон и Оно занимались песней Йоко Walking on Thin Ice. Леннон играл на гитаре и участвовал в работе над композицией вместе с продюсером Джеком Дугласом. По воспоминаниям участников сессии, результат очень нравился музыканту — он обсуждал выпуск песни и следующие записи. Работа продолжалась несколько часов. Сначала супруги собирались поесть после студии, однако затем решили ехать прямо домой. Причина была совершенно бытовой: Леннон хотел успеть увидеть Шона перед сном.

Лимузин остановился возле дома на Западной 72-й улице. Первой к зданию пошла Йоко Оно, Леннон двигался немного позади неё. При нём были кассеты с записью, над которой они только что работали. Возле «Дакоты» оставался Чепмен. Когда музыкант приблизился ко входу, тот открыл огонь. Было произведено пять выстрелов, четыре пули попали в Леннона. Прибывшие полицейские не стали ждать скорую и повезли музыканта в больницу Рузвельта на служебной машине. В 23:15 врачи констатировали смерть. Ему было всего 40 лет.

Кто убил Джона Леннона и почему

Марк Дэвид Чепмен: кто убил Джона Леннона и почему он совершил преступление? Марк Дэвид Чепмен. Фото © Wikipedia / New York City Police Department

Марк Дэвид Чепмен приехал в Нью-Йорк с Гавайев. После убийства он не пытался скрыться. При нём находился роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», с героем которого Чепмен болезненно себя отождествлял. Отсюда возник один из самых известных мифов этой истории: будто именно книга каким-то образом «заставила» его убить Леннона. Но сам Чепмен на более поздних слушаниях объяснял свой поступок прежде всего жаждой известности. Он признавал, что хотел перестать чувствовать себя «никем» и считал убийство знаменитого человека способом обрести собственную известность.

То есть на вопрос, почему убили Джона Леннона, нет сложной тайной разгадки или подтверждённого политического заговора. По словам самого преступника, главным мотивом было стремление к славе. Почему же рядом с этой историей постоянно появляется роман Сэлинджера, Life.ru подробно разбирал в отдельном материале. «Тайны романа “Над пропастью во ржи”. Книга, порождающая убийц». В июне 1981 года Чепмен признал себя виновным в убийстве второй степени, а 24 августа получил срок от 20 лет до пожизненного заключения.

Как мир узнал о гибели Леннона

Как мир узнал о смерти Джона Леннона: сообщение Говарда Коселла в эфире Monday Night Football. Фото © ТАСС / imago stock&people via www.imago-images.de

Новость разлетелась почти мгновенно. Одним из самых известных эпизодов той ночи стал прямой эфир Monday Night Football. Во время матча New England Patriots и Miami Dolphins комментатор Говард Коселл сообщил телезрителям, что Леннон погиб. Сам Коселл сначала сомневался, стоит ли прерывать спортивный эфир настолько страшной новостью. В итоге сообщение прозвучало перед многомиллионной аудиторией, и для многих американцев именно оно стало первым известием о смерти музыканта.

У «Дакоты» начали собираться поклонники. Пол Маккартни говорил о тяжести потери, Джордж Харрисон был потрясён, Ринго Старр вскоре прилетел в Нью-Йорк к Йоко Оно. 14 декабря 1980 года по просьбе Оно прошла десятиминутная акция молчания. В Центральном парке собрались десятки тысяч людей, одновременно памятные акции проходили и в других городах мира.

Где сейчас убийца Джона Леннона

Марк Чепмен сейчас: где находится убийца Джона Леннона и почему его не выпускают по УДО? Фото © Wikipedia / Департамент полиции Нью-Йорка

Чепмен получил право подавать прошения об условно-досрочном освобождении после первых 20 лет заключения. Однако на свободу он так и не вышел. 27 августа 2025 года комиссия в 14-й раз отказала ему в УДО. На октябрь 2026 года 71-летний Чепмен продолжает отбывать наказание в исправительном учреждении Green Haven в штате Нью-Йорк. Следующее рассмотрение вопроса об освобождении назначено на февраль 2027 года. Life.ru ещё в 2022 году рассказывал, что Чепмен говорил на одном из предыдущих слушаний, когда ему в двенадцатый раз отказали в освобождении.

Память о Джоне Ленноне





В Нью-Йорке одним из главных мест памяти стал Strawberry Fields в Центральном парке — буквально напротив «Дакоты». Мемориальный сад официально открыли 9 октября 1985 года, в день, когда Леннону исполнилось бы 45 лет. В его центре находится знаменитая мозаика Imagine. Есть ещё одна странная и красивая связь между двумя датами в жизни Леннона. На острове Видей возле Рейкьявика находится созданная Йоко Оно Imagine Peace Tower. Каждый год её зажигают 9 октября, то есть в день рождения музыканта, а свет остаётся до 8 декабря, годовщины его смерти. 9 октября 2026 года башню зажгут уже в 20-й раз.

А в 2023 году голос Леннона снова появился в новой записи The Beatles. Группа завершила песню Now and Then, основанную на старой домашней демозаписи музыканта. Спустя несколько дней композиция поднялась на первое место британского чарта. Life.ru рассказывал, как последняя песня The Beatles возглавила хит-парад.

Часто задаваемые вопросы о Джоне Ленноне

Как умер Джон Леннон? Его застрелили вечером 8 декабря 1980 года возле дома «Дакота» в Нью-Йорке. Смерть была констатирована в 23:15 в больнице Рузвельта.

Его застрелили вечером 8 декабря 1980 года возле дома «Дакота» в Нью-Йорке. Смерть была констатирована в 23:15 в больнице Рузвельта. Кто убил Джона Леннона? 25-летний Марк Дэвид Чепмен. Ранее в тот же день Леннон дал ему автограф на альбоме Double Fantasy.

25-летний Марк Дэвид Чепмен. Ранее в тот же день Леннон дал ему автограф на альбоме Double Fantasy. Сколько лет было Джону Леннону, когда его убили? 40 лет. Музыкант родился 9 октября 1940 года и погиб 8 декабря 1980-го.

40 лет. Музыкант родился 9 октября 1940 года и погиб 8 декабря 1980-го. Почему убили Джона Леннона? В ходе последующих слушаний Чепмен сам объяснял преступление прежде всего желанием прославиться.

В ходе последующих слушаний Чепмен сам объяснял преступление прежде всего желанием прославиться. Где похоронен Джон Леннон? Тело Леннона кремировали. Традиционной могилы у музыканта нет, а точное место нахождения его праха публично достоверно не подтверждено.

Тело Леннона кремировали. Традиционной могилы у музыканта нет, а точное место нахождения его праха публично достоверно не подтверждено. Жив ли убийца Джона Леннона и где он сейчас? Да. На октябрь 2026 года Марк Чепмен находится в Green Haven Correctional Facility в штате Нью-Йорк. После 14-го отказа в УДО следующее слушание назначено на февраль 2027 года.

А какой момент из последнего дня музыканта удивил вас больше всего? И как вы думаете, какой песней Джона Леннона лучше всего его вспоминать? Делитесь в комментариях. Кстати, не хотите проверить, насколько хорошо вы знаете легендарную четвёрку? Life.ru предлагает пройти тест и узнать, кто вы из The Beatles — Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон или Ринго Старр.

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Авторы Софья Кузнецова