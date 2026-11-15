Беременная актриса Анастасия Макеева провела гендер-пати и узнала пол ребёнка
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Объявившая о беременности 44-летняя актриса Анастасия Макеева уже знает пол будущего ребёнка. Она рассказала, что гендер-пати уже состоялось.
Звезда уже покупает вещи для малыша. Артистка призналась, что знает о примете, по которой такие покупки лучше отложить до рождения ребёнка, но предпочитает подготовиться заранее.
«Это может случиться в любой момент, мы же не знаем», — пояснила Макеева в беседе с NEWS.ru.
Напомним, в начале ноября Анастасия Макеева опубликовала снимки с фотосессии и объявила, что они с мужем Романом Мальковым ждут ребёнка. По словам актрисы, она 14 лет мечтала стать мамой. Последние шесть лет они с супругом вместе обращались к врачам и ездили по святым местам.