Объявившая о беременности 44-летняя актриса Анастасия Макеева уже знает пол будущего ребёнка. Она рассказала, что гендер-пати уже состоялось.

Звезда уже покупает вещи для малыша. Артистка призналась, что знает о примете, по которой такие покупки лучше отложить до рождения ребёнка, но предпочитает подготовиться заранее.

«Это может случиться в любой момент, мы же не знаем», — пояснила Макеева в беседе с NEWS.ru.