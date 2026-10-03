Беременная россиянка летела рожать в Бразилию, но её высадили в Эфиопии
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Пара из Ставропольского края отправилась в Бразилию, чтобы ребёнок получил там второе гражданство. Поездка обошлась примерно в миллион рублей, однако добраться до пункта назначения семье не удалось. Об этой истории рассказал телеграм-канал Mash.
Во время перелёта, за полчаса до посадки в Эфиопии, у женщины началось кровотечение. Врач на борту диагностировал отслойку плаценты. После приземления россиянку госпитализировали. По сообщению, врачи запретили ей продолжать перелёт.
Пара планировала организовать поездку без агентств. По оценке, приведённой в сообщении, роды в Бразилии для россиян могут стоить около 15 тысяч долларов. В Эфиопии ребёнок иностранцев не получает гражданство по рождению. Поездка не дала семье запланированного второго паспорта, а младенец, согласно сообщению, получит российское гражданство.
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