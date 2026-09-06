В Германии обсуждают запрет двойного гражданства для мигрантов

Партия Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, обсуждает возможность введения запрета на двойное гражданство и ужесточения языковых требований для получения немецкого паспорта. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленных членов партии.

Спикер по вопросам правовой политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гюнтер Крингс заявил, что натурализация должна быть финальным этапом интеграции.

«Я считаю, что должно действовать правило: получая немецкое гражданство, вы обязаны отказаться от прежнего. Я не понимаю, почему вам так нужно оставлять прежнее гражданство, если вы переезжаете в другую страну и собираетесь остаться в ней навсегда», — отметил парламентарий.

Крингс также подчеркнул важность хорошего знания немецкого языка для участия в политической жизни страны. Кроме того, депутат бундестага Александр Тром предложил увеличить необходимый для получения гражданства срок натурализации, который сейчас составляет пять лет законного проживания в Германии.

Ранее немецкие издания сообщили со ссылкой на источники в ХДС, что в партии почти не осталось веры в будущее Фридриха Мерца на посту канцлера, и процесс его отстранения уже запущен, хотя конкретные сценарии пока не обсуждаются, чтобы не портить отпуск. Один из вариантов — три земельных премьера от ХДС могут напрямую предложить Мерцу уйти, а наиболее вероятным преемником назван глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.