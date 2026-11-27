Беременная заключённая сбежала из-под стражи в американском штате Нью-Мексико, угнав служебный автомобиль во время остановки на парковке закусочной. 26-летняя женщина находилась в машине после посещения врача, когда ей удалось перебраться на водительское место и скрыться. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошёл 25 ноября в Альбукерке. Ребекку Тейлор перевозили обратно в исправительное учреждение после приёма в женской консультации. Вместе с ней ехал ещё один заключённый, а сопровождали их трое сотрудников исправительной службы.

Во время остановки у ресторана быстрого питания Whataburger один из сотрудников вышел из автомобиля. Тейлор, которую не пристёгивали наручниками из-за беременности, воспользовалась моментом, пересела с заднего сиденья за руль внедорожника Dodge Journey и уехала. Второй заключённый покинул машину, но остался под стражей.

Примерно через час полицейские обнаружили брошенный автомобиль в нескольких километрах от места происшествия. Однако самой беглянки внутри не было. Позднее неподалёку нашли её оранжевую тюремную одежду и служебный телефон исправительного ведомства.

По данным американских властей, Тейлор отбывала шестилетний срок за преступления, связанные с хищением автомобилей. К её поискам подключились несколько правоохранительных ведомств.

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